Esta startup criada por dois irmãos entrou no ranking GPTW em 2021

A Cinnecta, empresa de inteligência de dados especialista no entendimento do comportamento de clientes, completa nove anos de existência e conta com 40 colaboradores — pretendendo dobrar de tamanho ainda em 2022. Em 2021, a empresa cresceu 81% em faturamento e conquistou quatro prêmios: sétima melhor empresa para trabalhar no Brasil (categoria até 99 funcionários) ranking GPTW; quarta melhor empresa de Tecnologia da Informação no Brasil ranking GPTW; segunda posição no Top 10 Big Data — ranking 100 Open Startups; além de estar entre as 100 startups de destaque no ranking 100 Open Startups.

Para o CEO e fundador da empresa, Eduardo Ferreira, essa é uma data especial que chancela todo investimento feito em inovações e tecnologia nos últimos anos.

“Nascemos como uma empresa de geração de dados e muita coisa mudou. Estamos cada vez mais fazendo tratamento de dados, transformando em informação relevante para o negócio, análises que levam a diagnósticos até o ponto que a gente está hoje: recomendação com base em dados”, declara Ferreira.

Para ele, a startup que nasceu focada em Telecom e que viu uma oportunidade de evoluir para outros mercados, hoje leva recomendação de ação e informação relevantes para atuar no centro de decisão dos negócios em verticais como financeiro, seguradora e varejo. O volume de dados que a empresa é capaz de processar hoje é 80 vezes maior do que era no primeiro ano.

“Um dia, eu estava em um voo superlongo — de 10 horas de duração — e li sobre experiência do cliente, sobre quanto conhecimento e a personalização mudam a percepção da qualidade da experiência por parte do indivíduo e como a tecnologia contribui neste processo”, diz o COO e co-founder, Ricardo Ferreira.

A partir desse momento, acendeu uma luz e depois os irmãos Eduardo e Ricardo começaram a colocar ideias no papel, desenhando, modificando, sofisticando e amadurecendo, até o dia que entenderam que “isso é uma solução” e “isso dá uma empresa” e começaram a executar”.

Fundada em 2013, a Cinnecta surgiu com o objetivo de sanar a dor do mercado de telecomunicações. Sempre pautada pela inteligência de dados e entendimento do comportamento dos clientes, efetuava a predição de churn e análise da qualidade de rede para entregar melhores experiências e promover fidelização.

Em 2016, foi acelerada pela Wayra, do grupo Telefônica, além de participar da segunda edição do Programa inovabra. Neste ano também, os fundadores observaram a aplicabilidade de toda inteligência desenvolvida para o mercado de Telecom em outros segmentos, principalmente na vertical Financeira.

Em 2018, tornou-se empresa apoiada pelo programa scale-up da Endeavor e fez uma rodada de investimentos com a KPTL. Lançou o ciaaS — customer intelligence as a Service — que une a expertise dos especialistas ao desenvolvimento de projetos customizados de inteligência de dados. Devido à sua parceria de inovação aberta com grandes corporações do país, tornou-se referência em iniciativas de Open Innovation.

E agora, em 2022, lança uma metodologia de cálculo de LTV que possibilita identificar qual o grupo de clientes com maior potencial de geração de valor.

Para os próximos anos, a Cinnecta tem como objetivo seguir o ritmo de amadurecimento e crescimento. “Nosso foco é tornar o processo de tomada de decisões com dados — que é o que a gente proporciona para as empresas — cada vez mais direto e objetivo”, afirma Ricardo.

Além disso, a empresa pretende crescer em 50% em número de colaboradores, dobrar de tamanho em negócios.

