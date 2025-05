Essas 4 tendências resumem o futuro do food service discutido na NRA Show 2025

Por Pedro Henrique*

O food service está passando por transformações aceleradas e, como um setor de alta concorrência, é preciso acompanhar as mudanças para se destacar e conquistar a fidelidade dos clientes. Por isso, grandes varejistas de todo o mundo acompanharam a National Restaurant Association Show 2025 (NRA Show 2025), que reuniu as principais inovações, tendências e tecnologias que estão moldando o futuro da alimentação fora do lar.

Para o varejo brasileiro, algumas tecnologias serão utilizadas com mais frequência no dia a dia dos restaurantes e farão parte do futuro do food service.

1. Automação de equipamentos aumentará produtividade do food service

Um dos grandes insights é a automação dos equipamentos da cozinha, como fritadeiras automáticas, robôs e sistemas de gerenciamento digital, capazes de automatizar tarefas repetitivas para aumentar a produtividade e eficiência do estabelecimento.

Hoje, é possível investir em tecnologias que aumentam a produtividade e reduzem custos operacionais, como os PDVs e ERPs, totalmente integrados à cozinha, que enviam os pedidos para preparação de forma automática. Essa tendência deve aumentar ao longo dos anos, com novos investimentos em fornos inteligentes, por exemplo, para preparar os pedidos de maneira automatizada, com todas as características solicitadas pelo cliente.

Além disso, já observamos um movimento de implementação de soluções como os menus em QR Code, gestão de pedidos digitais e a consolidação de dados para ajudar, principalmente as grandes redes de franquias, a entender quais unidades precisam de reforço de promoções, melhorias no mix de produtos, melhor organização na gestão de estoque e ações que aumentem a movimentação dentro do restaurante.

2. Gestão de dados será fundamental para planejamento de ações

A gestão dos dados também auxilia o dono do negócio a realizar ações e promoções personalizadas. Na era das experiências únicas e memoráveis, o consumidor quer se sentir no controle das escolhas. Por isso, marcas que entregam personalização, desde o cardápio até o atendimento, se destacam no mercado.

Oferecer opções de pratos personalizáveis, combos, criar campanhas segmentadas a partir dos dados de consumo e espaços interativos e instagramáveis que gerem engajamento nas redes sociais e divulgações espontâneas são algumas ações que podem ajudar a aumentar a fidelização do negócio.

3. Autoatendimento terá desenvolvimento acelerado

Outra grande aposta para melhorar a experiência de consumo no food service, muito discutida durante a NRA, é o autoatendimento. Totens, menus digitais, sistemas com reconhecimento facial e pagamentos via aproximação estão moldando o que os consumidores esperam de uma experiência rápida, prática e integrada.

4. Inteligência artificial também terá presença forte no setor de food service

Outro destaque no evento, o uso de inteligência artificial (IA), tem papel fundamental na transformação do setor. Na NRA, soluções baseadas em IA demonstraram sua capacidade de otimizar operações, prever demanda, reduzir desperdícios e melhorar a tomada de decisão em tempo real. Bares e restaurantes de todo o Brasil podem implementar a tecnologia em chatbots e totens de autoatendimento, com automatização da recomendação de produtos com base no perfil de consumo e ainda realizar análises preditivas de vendas e estoques. A transformação digital no food service já começou e quem não acompanhar esse movimento pode ficar para trás.

As tendências discutidas na NRA Show 2025 mostram que tecnologia e experiência do cliente são grandes motores que irão movimentar o setor de food service a partir de agora e ao longo dos anos. O varejo brasileiro tem a chance de se reinventar, adaptando soluções globais à sua realidade local. Este é o momento de agir e contar com a tecnologia para apoiar o crescimento do negócio.

*Pedro Henrique é diretor comercial de Food na Linx.

