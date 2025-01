Essa empresa de software projeta crescimento de 40% e faturamento de R$ 60 milhões em 2025

A Prime Control, empresa de soluções tecnológicas e qualidade de software, encerrou 2024 com resultados expressivos em sua unidade de negócios SAP, registrando crescimento de 70%. Para a empresa, este resultado é reflexo da reestruturação estratégica da companhia.

Para o próximo 2025, ela prevê crescimento de 40%, com faturamento estimado em R$ 60 milhões. O avanço deverá ser impulsionado por um movimento de expansão orgânica e aquisições estratégicas, com destaque para a ampliação de seu portfólio SAP e novos investimentos em Inteligência Artificial (IA), automação e data analytics.

Em linha com essa estratégia, a empresa segue com aportes em inovação, investindo mais de R$ 1 milhão no desenvolvimento de soluções tecnológicas que aceleram e otimizam a entrega de projetos complexos, como os voltados à plataforma SAP.

De acordo com Marcio Viana, CEO da Prime Control, a empresa se prepara para uma nova fase de crescimento.

“A consolidação de 2024, com o crescimento expressivo em Soluções com base em IA para o Ecossistema SAP, nos deu a base necessária para avançarmos em direção a 2025 com foco em inovação, automação e inteligência artificial. Estamos ampliando nosso portfólio para entregar soluções mais ágeis e eficientes aos nossos clientes, com olhar atento para o cenário de transformação digital", expressou.

Outro marco importante para 2025 é o investimento acima de R$ 1 milhão na expansão do escritório na cidade de São Paulo, localizado na região da Berrini, um dos principais centros corporativos do país. O espaço foi projetado para fortalecer a proximidade com clientes e criar um ambiente colaborativo, alinhado ao crescimento contínuo da empresa.

