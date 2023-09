Especialista traz 5 dicas essenciais para ter sucesso ao abrir uma franquia

No Brasil, o setor de franquias vem crescendo ano após ano. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), as franquias brasileiras faturaram R$50,854 bilhões no primeiro trimestre de 2023, apresentando um crescimento de 17,2% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, mesmo com o grande crescimento do setor, é preciso ter alguns cuidados antes de sair investindo em uma nova franquia. Márcia Queirós, cofundadora da Fast Escova, rede de escovarias com mais de 200 unidades vendidas e com um faturamento de 75 milhões em 2022, elenca cinco dicas a se levar em conta antes de abrir uma franquia e ter sucesso.

1. Defina o segmento da sua franquia

Ainda segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF), dentre os três segmentos que mais cresceram no primeiro trimestre de 2023, estão Hotelaria e Turismo, com um faturamento 37,5% maior em relação ao mesmo período do ano passado, em seguida Saúde, Beleza e Bem-estar, com alta de 27%, e Alimentação Food Service, cuja receita cresceu 21,2%. Dessa forma, é importante entender qual o segmento você quer atuar e se ele realmente é o mais rentável. Uma dica é buscar pesquisas de mercado que mostram quanto determinado segmento vai crescer nos próximos anos.

“Um exemplo, é o mercado de beleza, que só no Brasil, deve ultrapassar 136 bilhões até 2026, ou seja, é uma excelente área de atuação e qualquer negócio neste segmento terá uma parte deste faturamento bilionário”, afirma Márcia.

2. Ter uma franquia não é sinônimo de aposentadoria

Comprar uma franquia que já foi testada e está estabelecida no mercado não quer dizer que não precise de um bom gerenciamento. Ao comprar uma franquia é importante ter em mente que a atuação no negócio é extremamente necessária. Ter um gerente para lidar com as operações do dia a dia é fundamental. É possível entrar só como investidor, mas é necessário escolher alguém de confiança e com competência para ser o gestor que estará no operacional.

3. Entenda quem está por trás dos negócios

Cada vez mais estamos nos interessando em saber como cada produto ou serviço é feito, um exemplo, é o aumento das buscas por produtos de beleza cruelty free. Por isso, nada mais justo do que querer saber também quem é o dono da marca que você quer franquear, quais são seus princípios, reputação e sua missão, visão e valores para a empresa.

4. Escolha bem o local que você quer montar o seu negócio

Outro ponto importante é em qual local você vai montar seu negócio. Antes de escolher a localização, uma dica é fazer uma pesquisa na região de quantos concorrentes tem no mesmo bairro, qual o seu diferencial e se o público possui renda para comprar seu produto ou serviço.

5. Estude sempre

Embora a franquia tenha um modelo estabelecido, é importante acompanhar as tendências do mercado e buscar formas de inovação. A busca por excelência não está só em vender mais e sim em entender como os processos operacionais podem cortar custos, ou como continuar engajando sua equipe para ser mais produtiva e satisfazer cada vez mais os clientes.

“Mesmo com um modelo operacional já estabelecido, as franquias não são sinônimo de menos trabalho e esforço. Ser empreendedor e gerir seu próprio negócio exige estudo diário e muita força de vontade, mas que com certeza, traz muitos benefícios e sucesso”, diz a executiva.

