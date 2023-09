ESG Land convida indústrias e entidades a debater desafios e medidas para o futuro do planeta

As empresas mundo afora estão cada vez mais atentas à importância do tema ESG, sigla para Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança. Os investimentos nessas práticas devem chegar a US$ 53 trilhões até 2025, de acordo com a pesquisa ESG Radar 2023, da multinacional de tecnologia da informação Infosys. E é de olho nessa tendência que surge a ESG Land, iniciativa traduzida em uma plataforma de conteúdo exclusiva e um evento que visa reunir os principais agentes e protagonistas do tema no Brasil, em 26 e 27 de março de 2024, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo (SP).

A primeira jornada da iniciativa ESG Land

A ESG Land visa integrar digital e fisicamente diversos agentes do ecossistema ESG, promovendo interações entre entidades, comunidades de favelas, empreendedores sociais, empresas, consultorias ESG, terceiro setor, certificadoras e confederações. Um espaço inovador para sensibilização, compartilhamento de conhecimentos e insights valiosos, cumprindo com as 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis) da ONU. Ao longo de 12 meses – outubro de 2023 a setembro de 2024 –, a primeira jornada da ESG Land mira se estabelecer como referência no cenário Brasileiro e latino-americano. Isso porque o hub abrangerá análises, experiências e estudos de casos no portal ESG Land.

Representantes do governo da Nova Zelândia e da Áustria, além de organizações como IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, G10 Favelas, Beon Estratégia ESG, GPTW, Sistema B, CIVI-CO, assim como autores e especialistas em ESG, já estão confirmados entre os curadores e palestrantes do evento, que conta com um site próprio com todas as informações. O intuito é promover experiências e interação entre todos os protagonistas, incluindo entidades do terceiro setor, comunidades, ativistas, entre outros públicos.

O evento ESG Land

A estrutura contará com quatro auditórios com palestras e debates que oferecerão insights sobre ações de impacto social e climático, que posicionam sobre o presente e desenham caminhos para um futuro mais consciente. Tendências no mercado de capitais e tecnologias disruptivas que contribuem para a discussão sobre o assunto compõem a estrutura do evento, que terá ainda espaços para networking e marketplace, para negócios e trocas de ideias entre os protagonistas do ecossistema.

As empresas terão espaços para vivenciar experiências e apresentar projetos ESG e sensibilização dos participantes. Com nome e até mesmo "bandeira" própria, o propósito da ESG Land é ser uma "nação" incentivadora das boas práticas. Entre as mensagens propostas pela ação, sensibilizar, disseminar conhecimentos, debater posições e experiências para um futuro melhor estão entre os destaques.

Para Arnaldo Maluf Gesuele, CEO e idealizador da ESG Land, o propósito da iniciativa é "mostrar que o ESG é mais do que um discurso, mas sim uma realidade ao alcance das empresas, administração pública, startups, jovens empreendedores, universitários e toda a sociedade. É uma forma de divulgar as empresas em prol do ESG, incentivando uma maior transparência. É também uma oportunidade de mostrar à sociedade brasileira e mundial a preocupação com o assunto, o que gera valor agregado e reputação de marca".

Para investidores, ESG já é uma regra

Pesquisa global da empresa de consultoria e auditoria EY, "Global Reporting and Institutional Investor Survey" aponta que 99% dos investidores utilizam as divulgações ESG das empresas como parte das decisões de investimento. "O ESG Land é, além de tudo, uma forma de aproximação com os Fundos Internacionais que estão de olho em organizações realmente comprometidas com o tema. É a oportunidade para quem busca crescer e já possui comprometimento com as causas ambientais, sociais e de governança corporativa", diz Gesuele.

O Brasil foi o país latino-americano que mais pesquisou pelo conceito de ESG no último ano e um dos 25 países no mundo que mais buscou pela temática no período, um crescimento de 150% em comparação aos 12 meses anteriores, de acordo com dados do Google Trends, de setembro de 2022.

Outro estudo, da Amcham, intitulado "Panorama ESG Brasil", aponta que 47% das empresas do país se consideram referência no assunto. 82% dos participantes acreditam que os CEOs devem ser os responsáveis por liderar a agenda ESG dentro das companhias. "A pauta ESG veio para ficar. As lideranças mais atentas sabem que ficarão para trás caso não tenham visão com foco em pautas do gênero", afirma.

