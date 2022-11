ESG: Imagine um jogo da COP na Copa

A COP-27, no Egito, acaba amanhã, e a Copa do Mundo, no Catar, começa domingo. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Tirando o nome parecido e uma leve proximidade geográfica, nada. Mas fiquei imaginando como seria na Copa uma partida da COP. A narração poderia ser mais ou menos assim.

Apita o árbitro, e começa a grande decisão na Arena Terra!

O secretário-geral António Guterres toca para o Pacto Global, que tenta o lançamento para o Fim das Emissões, bola no ar, lá vai ela, ah não, o Partido Republicano sobe no último andar e põe pra fora! É lateral para a Esperança.

Joe Biden vai cobrar e se recusa a passar a bola para a reparação aos países mais pobres. Bate para o Acordo de Paris, que dá por baixo das canetas de Donald Trump, conduz a bola, olha em volta, chama o time e ninguém aparece! Cadê todo mundo? Assim não dá! Tem que chegar junto, gente! Olha o ladrão, tira daí!

E dá-lhe chutão pra frente. A Eletrificação das Frotas corre para área, recebe a bola, chapela o goleiro Oleoso Diesel, olha o gol, é só chutar, vai, Esperança, ih, não vale mais nada! Ergue a bandeira o auxiliar RenovaBio e sinaliza impedimento. A energia era suja, gente. Aí de que adianta? Aí eu se consagro!

O goleiro Oleoso bate e lança para o senador Joe Manchin, aquele republicano infiltrado nos Democratas, entra rasgando o novo Senado americano e dá um bicão para frente. Isso, Senado, afasta daí! A bola bate no governador anti-ESG Ron DeSantis e sai pela linha de fundo.

É escanteio para a Esperança! Eólica assopra uma jogada ensaiada para Marina Silva, Marina recebe na meia lua, domina, avança para pequena área, deixa no chão as últimas normas que dificultavam o combate ao Desmatamento, parte para enfrentar no mano a mano o Garimpo Ilegal, vai Marina, você é melhor que ele, agora é só bater, ripa na chulipa, EPA!!! Carrinho por trás dos Pistoleiros. É PÊNALTI!!!

Os negacionistas dizem que não foi nada e vão pra cima do árbitro e acampam em frente aos quartéis. O juiz manda desobstruir as rodovias e chama o VAR. O que será que vai dizer o VAR? Lá vem o árbitro e aponta para a marca da penalidade máxima! Pênalti confirmado! É a chance de abrir o placar!

Lula se aproxima e pede para cobrar. O mundo inteiro está de olho. Já somos 8 bilhões. Lula toma distância. Autoriza o árbitro. Partiu, olha a paradinha, PRA FORA! Acertou em Belo Monte. Como pode?

Marina Silva olha feio, e Lula se redime em campo. Promete marcar homem a homem o Desmatamento e a Fome até o fim da partida. É isso aí, Presidente. E desse futebol que o povo gosta! Mas vai ter que correr o campo todo. A floresta toda. Os seis biomas!

Ergue os braços o árbitro Will Boil. Acaba o primeiro tempo. Tudo igual aqui na Arena Terra. Sinistros, zero, Esperança, zero! Voltaremos após o show do intervalo em que teremos o forró da banda Apocalypso!

Vai começar o segundo tempo. Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Pandemia toca para cloroquina, que devolve para pandemia, olha para o antivax mais atrás, Pandemia para antivax, e erra o passe outra vez!

Vacina se antecipa e rouba a bola. Vacina para Fiocruz, Fiocruz para Butantan, Butantan lança para João Doria, ué, cadê o Dória? Dória está fora! Sai mancando de campo o camisa 45 João Dória. Será o short que está apertado? É lateral para os Sinistros.

O técnico da Esperança chama a recém-criada Opep das Florestas para o aquecimento. Vai entrar a Opep das Florestas. E eu pergunto ao comentarista Abramovay: é uma boa escolha? Não era melhor colocar o Papa Francisco? “A escolha é boa, mas se a Opep das Florestas não vier aqui pela esquerda em direção ao centro do campo com ações regenerativas, não vai adiantar nada.” Taí o comentário sempre inteligente do nosso Abramovay.

O jogo está truncado. Precisamos de uma Agenda de Adaptação aqui. O capitão da Esperança, António Guterres, conclama o time aos berros: “Estamos na luta de nossas vidas. E estamos perdendo! Estamos em uma estrada no caminho para o inferno climático", desespera-se!

Partida paralisada. Ailton Krenak e Greta Thunberg invadem o campo com cartazes dizendo que a COP é tudo enrolação. Lá vão os seguranças correndo atrás dos dois. Segue o jogo.

Tiro de meta para os Sinistros. Oleoso Diesel bate e lança aqui no Cerrado do adversário. Fome mata no peito e passa para o Aquecimento Global, que avança pela ponta direita e vai fazendo a fila.

Segura ele! Já passou pela Ciência e ignorou o IPCC. Assim não, assim não! Alguém para esse Homem! Lá vai ele, lá vai ele. Olha o Aquecimento Global, ele é perigoso, está levando todo mundo, sai que é sua, Greenpeace, ih, vai bater de bicicleta, bicicleta não, que eles odeiam, olha o gol, olha o gol, é gooooooooool! A-CA-BOU!!

*Renato Krausz é sócio-diretor da Loures Comunicação

