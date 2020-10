ESG: as três letras que estão mudando os investimentos e a comunicação

A preocupação das empresas com aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa sempre existiu, principalmente para criar vantagem competitiva ou um colchão de boa vontade com a sociedade. Mas o que era discurso ganhou agora maior peso na prática.

As iniciativas de ESG (Environmental, Social e Governance) ganharam o mundo dos investimentos com gestoras criando fundos focados em empresas que atendem de fato essas demandas, especialmente em um cenário pós-pandemia onde as pessoas estão dando cada vez mais valor a empresas que têm capacidade de transformação e doação de recursos para esse novo futuro.

E o que isso muda na comunicação? As práticas de ESG contribuem para atrair investidores e para aumentar o valor da marca. Mas para isso acontecer é preciso saber comunicar com todos os stakeholders. De investidores ao consumidor final. É preciso identificar vozes potentes dentro e fora das empresas para ocupar espaços, inspirar e mostrar o que de fato mexe o ponteiro da sociedade.

Se a sua empresa já tem práticas e iniciativas ESG, está na hora de pensar como comunicá-las de forma eficiente para seus públicos.

*Gerente de Planejamento na FSB Comunicação

