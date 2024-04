Escritórios de advocacia: mulheres são maioria, mas representam só um terço dos sócios de capital

Equidade de gênero no setor de advocacia é um verdadeiro desafio que requer ações específicas.

Por exemplo: a Alelo, empresa de benefícios, conseguiu fazer com que 50% da sua alta liderança fosse composta por mulheres com uma estratégia aplicada de forma gradual, por meio de iniciativas como programas de mentoria. O escritório /asbz conseguiu o mesmo feito – só que por meio de ação mais direta.

Foi preciso remanejar as lideranças, apostando na diversidade com aprovação direta do conselho de sócios da banca.

A partir deste mês o escritório terá seis pessoas – três homens e três mulheres – no seu novo corpo diretivo.

Mudanças do escritório refletem mudanças no setor

Em 2023, pela primeira vez, o setor de advocacia registrou diferença quase nula na proporção de mulheres e homens em cargos de liderança nos escritórios.

Segundo a pesquisa “Diversidade na Advocacia”, pelo Women In Law Mentoring Brasil, a porcentagem de diferença chegou a apenas 0,4% em favor delas.

Ainda assim, a pesquisa revelou uma série de disparidades, como o fato delas preencherem 57% do setor, mas ainda serem apenas 34,4% dos sócios de capital.

As mudanças na /asbz refletem o objetivo do escritório de acompanhar as mudanças do setor e firmar seu compromisso com a equidade de gênero.

As novas líderes

Gabriela Claro , sócia-conselheira de M&A, assume a posição de diretora financeira (CFO).

Simone Paris , por sua vez, passa a ter o cargo de Diretora de ESG, Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.

Laura Buttarello , segue no corpo diretivo, como Diretora de Marketing.

“Estou muito feliz de assumir essa posição na diretoria e contribuir também nesta frente para o /asbz, ao lado dessa gestão que vem desempenhando um trabalho incrível. Como nova Diretora Financeira, tenho o objetivo de acelerar o crescimento nos próximos anos, explorando avenidas inovadoras de crescimento alinhadas com a nossa cultura”, afirma Gabriela Claro, nova CFO do /asbz.

