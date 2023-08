Escritório STLA facilita questões tributárias de empresas que operam no exterior

O STLA, escritório de operações nacionais e internacionais, anunciou a expansão de sua internacionalização para Dubai e Londres. Hoje, a empresa já conta com escritórios no Brasil, Estados Unidos e Chile com foco em desburocratizar questões tributárias de empresas brasileiras que atuam no exterior. Há 25 anos no mercado, a consultoria chegou à marca de R$ 10 milhões de faturamento anual. Para crescer ainda mais, o CEO, Roger Madeira, que assumiu 100% da empresa após comprar as ações de seu parceiro americano, ainda planeja comprar 20 escritórios de contabilidade com expressivas carteiras de clientes para chegar a 20 unidades em dez anos, no Brasil e no exterior.

Como funciona

O escritório oferece uma estrutura sólida, atendendo a operações de câmbio, imobiliárias, investimentos bancários e serviços jurídicos e contábeis, visando oferecer uma experiência integrada às empresas. “Queremos conciliar as questões jurídicas e contábeis em diferentes países e facilitar o dia a dia dos empresários brasileiros que pretendem expandir para o exterior”, diz Roger Madeira, CEO da STLA.

Na busca pelo diferencial certo, os produtos e serviços do escritório adotam a um modelo de consultoria que leva em consideração a tributação de cada cidade, estado e país. “Geralmente o contador ou o advogado atua apenas em um único regime tributário (Simples Nacional) ou no litigioso de uma única área do Direito (Trabalhista ou Societário), por exemplo, mas aqui conseguimos atuar em todas as áreas, municípios, estados e países”, afirma.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

IMC cresce pelo nono trimestre consecutivo e vendas totais chegam a R$ 822,9 milhões

Jean Carlo Klaumann: “Enquanto ninguém comprou, ninguém vendeu”

LaLiga investe quase € 2 bilhões no desenvolvimento de clubes