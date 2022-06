Escritório de advocacia usa neuromarketing para criar novo posicionamento

Por Bússola

O ASBZ apresentou ao mercado nesta segunda-feira seu novo propósito e posicionamento. A nova logomarca foi pensada baseada em neuromarketing e pesquisa interna e com clientes, de acordo com o escritório.

A ideia com esse movimento é fortalecer ainda mais a veia empreendedora e os projetos em inovação, Diversidade e Inclusão e ESG. A logomarca também foi atualizada.

Sua nova filosofia está pautada no poder da colaboração, da transformação do negócio e do bem-estar do time interno e da sociedade. Valores como a felicidade dos colaboradores, trabalho acolhedor e inclusivo fazem parte da nova crença, reforçando a jornada disruptiva do escritório. O ASBZ foi um dos primeiros a garantir seis meses de licença-maternidade e paternidade para seu time.

“Pensamos em uma nova identidade visual que conversasse com a maneira como nos relacionamos com os nossos stakeholders. Mudamos paradigmas desde a fundação do escritório, com uma gestão baseada em valores. Agora, nesse novo momento, vamos acelerar essa nossa jornada em inovação e fortalecer ainda mais projetos em D&I e ESG”, explica Laura Buttarello, diretora de Experiência do Cliente do ASBZ.

Com mais de 11 anos de atuação, o ASBZ se tornou um dos escritórios de advocacia referência na atuação estratégica e consultiva para segmentos de indústrias, tais como aviação, varejo, energia, tecnologia, transportes modais e meios de pagamento, com uma atuação colaborativa e multidisciplinar com as principais áreas do direito (tributário, societário, financeiro, agrário, contencioso cível e trabalhista).

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Gestão: assessments ganham força dentro das empresas

Confira 3 dicas para engajar time e escolher a melhor ferramenta de gestão

Como uma experiência de diversidade e inclusão deu origem a essa startup