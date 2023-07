Escritório /asbz doa mais de 2 mil itens básicos em ação de voluntariado

Para fechar o mês marcado pelas baixas temperaturas no Sul e Sudeste do Brasil, o /asbz promoveu no final de julho a ação de voluntariado para entrega de mais de 2 mil itens de inverno, alimentação e higiene a diversos paulistanos em situação de vulnerabilidade social.

Com o apoio da Associação Beneficente GFC Solidário, ao todo, foram 220 lanches, 16 litros de chocolate quente, mais de 520 itens entre calças, blusas, meias, gorros e calçados novos. Houve também 20 kits femininos e 216 sacolas com itens de higiene e alimentos.

Para a realização desta doação, os voluntários se dividiram em dois grupos. O primeiro partiu de uma ocupação na Zona Oeste da capital até a estação Marechal Deodoro do Metrô, com sete paradas pelo caminho para entrega dos itens mencionados. O segundo seguiu o itinerário iniciado na Praça. Marechal Deodoro até o Largo Santa Cecília, com quatro paradas de solidariedade.

Esta é mais uma iniciativa que o /asbz realiza em prol do desenvolvimento econômico-social. Além do Cashback Social, iniciativa que destina 0,5% de suas faturas líquidas pagas na data do vencimento a ONGs, esta nova ação soma-se a outras desenvolvidas para transformar o mundo em um lugar melhor para todos.

