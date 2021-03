Era de divisões: talvez seja a hora de resgatar o passado para evitar erros dolorosos

“A nossa é, de fato, a era da organização intelectual dos ódios políticos. Essa será uma de suas principais reivindicações na história moral da humanidade”, escreveu Julien Benda. Não ontem, mas em 1927. Esse talvez seja o momento de resgatar o que aconteceu no passado para evitar repetir erros enormes e dolorosos. Benda intuiu a intolerância sem fronteiras.

Homens erram muito, e na política isso fica ainda mais evidente pelos holofotes jogados pela mídia sobre cada movimento e cada debate. Mas a condenação ou crítica não dá direito a anular o outro, ou decretar pena capital pelo antagonismo.

As pesquisas que surgem após o ministro do STF Edson Fachin anular as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva mostram um país dividido entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro. E ódios vicejam em redes sociais.

Ainda falta mais de um ano para a campanha eleitoral de fato começar, mas a indústria de descredenciamento e ataques já tem amplo estoque de munição. De ambos os lados há bombas para devastar mais reputações do que árvores tem a Amazônia.

Difícil construir uma nação com base em divisões que exaltam as diferenças. A lucidez se perde nesses processos. Nota: Benda terminou a vida defendendo Stalin, que disseminou ódio político com assassinatos em massa na URSS.

*Márcio de Freitas é analista Político da FSB Comunicação

