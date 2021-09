Equinor Brasil: Quantos aprendizados cabem em 20 anos?

Por Veronica Coelho*

Setembro de 2021 marca a celebração de 20 anos de história da Equinor no Brasil. Comemorar um marco como este em um ano tão desafiador nos faz lembrar de todos os aprendizados que esta incrível jornada tem nos proporcionado. Analisando nossa trajetória até aqui e olhando para o futuro, cabe a reflexão sobre tudo o que aprendemos nessas duas décadas de atuação no Brasil.

1) Crescer significa criar valor local para a sociedade. Por meio de nossos projetos de óleo e gás e energia solar, geramos mais de mil empregos, entre funcionários e contratados, e movimentamos a economia local de diversas regiões do país. Nesse período de atuação no Brasil, repassamos cerca de R$ 3 bilhões em royalties, além de impostos gerados. E ainda temos muito a construir, juntos, em parceria com comunidades, fornecedores, instituições e governos.

2 ) Nosso país tem um potencial enorme, tanto em recursos naturais, quanto em capital humano. O Brasil tem técnicos qualificados, profissionais colaborativos, que valorizam a integridade e a ética, e que possuem talentos diversos. Na Equinor, eles vêm nos ajudando a construir uma organização sólida, forte e capaz de enfrentar os desafios da transição energética. E ao aliar essas pessoas à potencialidade de recursos oferecidos pelo Brasil, temos uma das chaves para seguir nos desenvolvendo e contribuindo com o país.

3) Também aprendemos que a colaboração precisa ser vivenciada na prática. Impulsionar a cadeia local de fornecedores é essencial para a geração de valor para o setor, para a sociedade e para as empresas. Lançamos este ano nossa primeira iniciativa de inovação aberta no Brasil, o Bridge, com o objetivo de criar uma ponte entre startups, pequenas e médias empresas e os grandes operadores do mercado. E esperamos colher os frutos desta iniciativa, colaborando para o avanço do setor de energia e para o desenvolvimento de novas tecnologias no país.

4) Avançar estrategicamente como empresa de energia significa ajudar a criar um mundo mais sustentável. Na Equinor, este tema é prioridade. Nossa estratégia global é transformar e posicionar a companhia para liderar a transição energética. E no Brasil nossas ações também são pensadas e desenvolvidas nesta direção. Temos em curso diversas iniciativas que nos posicionam entre as empresas do setor mais avançadas em sustentabilidade e, atualmente, somos a companhia que produz petróleo com as emissões mais baixas no mundo, na ordem de nove quilos por barril em produção operada. Até 2025, pretendemos alcançar níveis abaixo de 8 quilos, em um contexto em que a média da indústria global é de 17 quilos de CO₂ por barril.

5) A diversidade de nossas pessoas nos move. Na Equinor, acreditamos que ter uma cultura aberta e inclusiva, com múltiplas experiências e visões, é a chave para as equipes tomarem as melhores decisões. Nossas pessoas são nosso recurso natural mais valioso. E nossa cultura, criada por nossos valores e uma mentalidade colaborativa, é o que capacita nosso pessoal a ajudar a moldar o futuro da energia. Para isso, buscamos cada vez mais diversidade e acreditamos que inclusão é diversidade na prática. Incentivamos a participação de mulheres no mercado de energia e óleo e gás, oferecemos licença parental para todos os funcionários que se tornarem pais, independente do sexo, apoiamos grupos de discussão sobre diversidade na empresa, mas sabemos que ainda há muito a ser feito para termos um mercado de trabalho igualitário e mais inclusivo. Seguimos trabalhando incansavelmente em busca desse objetivo.

6) Relações transparentes e respeitosas rendem frutos para todos. Seja aqui no Brasil ou em qualquer outro país, a atuação da Equinor é baseada nos nossos valores de colaboração, cuidado, coragem e abertura. E são esses valores que guiam nossas escolhas e decisões — desde as rotineiras até as mais estratégicas, e conduzem nossas relações com governos, instituições, sociedade, clientes, funcionários e fornecedores.

Nossos primeiros 20 anos no Brasil nos trouxeram muitos aprendizados importantes, que levaremos conosco para seguir construindo nossa história no país. Como empresa que quer liderar o processo de transição energética globalmente, mergulhar nesses aprendizados será essencial para estarmos ainda mais preparados para cumprir essa ambição também aqui no Brasil. Até agora já investimos mais de US$ 11 bilhões por aqui e esperamos investir mais US$ 15 bilhões até 2030. Além disso, nosso portfólio robusto, com ativos em todas as fases, da exploração à produção, e em energias renováveis, nos garante investimentos para permanecer no país por, pelo menos, mais 40 ou 50 anos. São 20 anos de orgulho por estar em solo brasileiro, certos de que ainda há muita história a ser contada.

*Veronica Coelho é presidente da Equinor Brasil

