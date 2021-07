Equinor abre 30 vagas de emprego no campo do Peregrino, na Bacia de Campos

A multinacional de energia Equinor está com 30 vagas abertas para trabalho offshore, no campo de Peregrino, na Bacia de Campos. Entre as oportunidades estão as funções de operador de sala de controle,supervisor de manutenção, líder de produção e técnico em automação de sistemas e controle de processos, entre outras. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de agosto na página de carreiras da Equinor Brasil.

Peregrino é considerado um marco para o crescimento da Equinor no Brasil. A partir do campo, que completa em 2021 dez anos do início de produção, a companhia tem crescido no país, passando de operadora de um único campo a uma empresa de múltiplos ativos.

Hoje a Equinor conta com atividades no Brasil tanto em petróleo e gás quanto em energia renovável. Peregrino também se transformou em uma espécie de escola para profissionais do setor de óleo e gás: muitos que começaram a trabalhar no campo já foram alocados em outros projetos da Equinor no Brasil e no exterior.

Além disso, a empresa também investe na formação de lideranças internas por meio de programas de desenvolvimento. A Equinor oferece um ambiente de trabalho integrado, com uma cultura aberta e valores claros. Os funcionários da empresa têm salários compatíveis com o mercado e benefícios voltados à saúde e bem-estar, como plano de saúde e odontológico, vale alimentação, incentivo a atividades físicas, auxílio educacional para dependentes, previdência privada, seguro de vida, Programa de Assistência ao Empregado (EAP), com orientação financeira, de saúde, psicológica e jurídica, entre outros.

