Entrega verde: parceria com empresa de bicicletas elétricas zera emissão

Em um mundo globalizado, onde ações individuais geram consequências coletivas, é cada vez mais necessário pensar soluções de mundo colaborativas e sustentáveis. Assim, a logtech Eu Entrego firmou uma parceria com a empresa de modais elétricos E-moving, para realizar entregas com zero emissão de carbono. A expectativa é ter pelo menos 1500 bicicletas elétricas fazendo entregas do varejo até 2023.

O setor de transportes (e, incluído nele, o de entregas) é um dos mais poluentes do mundo. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que os transportes sejam responsáveis por um quarto (25%) do total das emissões globais de gases do efeito estufa. Esse é um número expressivo, principalmente no Brasil, em que 52% de toda carga movimentada é transportada por veículos rodoviários (caminhões, carros, motos, etc.). As entregas de última milha, a parte final do trajeto que deixa o produto na casa do consumidor, também estão inclusas nessa conta, o que evidencia a necessidade de buscar maneiras mais ecológicas de fazer entregas.

Tanto cidadãos comuns, quanto lojistas compreendem a importância de buscar soluções de entrega sustentáveis. Existe até mesmo a boa vontade dos lojistas em fazer a adequação de seus modais, porém esbarram na dificuldade que é gerenciar esses sistemas, uma vez que até existem empresas que organizam e fazem as entregas de última milha, porém não com um last mile verde.

Em outros casos, existem as empresas de modais elétricos que têm suporte para realizar as entregas, mas não são especializadas e não têm tecnologia para manejar entregas de última milha. Isso exigiria do lojista gerenciar dois sistemas diferentes para logística, além das próprias demandas corriqueiras do negócio, o que acaba desestimulando a transição das entregas com veículos movidos a combustível para os elétricos. E é por isso que a parceria da Eu Entrego com a E-moving é tão promissora.

A Eu Entrego é uma plataforma que conecta varejistas a uma ampla rede de entregadores autônomos, que fazem entregas em seus carros de passeio. Além disso, ela provê toda a tecnologia necessária para que o lojista gerencie a frota, organize o fluxo, roteirize as entregas, etc. A diferença é que agora, com a parceria com a E-moving, entregas que antes eram feitas de carros ou motos poderão ser realizadas em bicicletas elétricas, isso tudo em uma solução unificada, sem que o lojista precise se preocupar em gerenciar sistemas diferentes.

Atualmente, mais de mil pessoas utilizam as bicicletas elétricas da E-moving, mas espera-se que esse número dobre com a parceria. Além disso, serão acrescentadas mais mil motocicletas elétricas à frota. Até o final de 2022, a Eu Entrego, junto com a E-moving, terá feito 1 milhão de entregas em bicicletas elétricas, deixando de emitir aproximadamente.

