A maioria das empresas usa inteligência artificial para ensino e treinamentos, diz estudo

Ensino e treinamento são as áreas em que as empresas mais utilizam inteligência artificial. Segundo a pesquisa de Transformação Digital no RH, realizada pela Think Work em parceria com a Flass:

44% utilizam IA em ensino e treinamento,

43% na gestão de pessoas,

43% na comunicação (43%),

42% no recrutamento e seleção e folha de pagamento,

40% no engajamento (40%).

Os resultados apontam para uma utilização ampla da tecnologia.

Entre as 30% das companhias que afirmaram usar IA em sua operação de Recursos Humanos, 58% são de grande porte, 39% são médias e 33% são pequenas.

O nordeste lidera a adoção da tecnologia para a capacitação de pessoas (56%), ficando acima da média nacional (44%). Entre as demais regiões, o Sudeste (44%) aparece em segundo lugar, seguido por Norte (43%), Sul (33%) e Centro-oeste (30%).

Além da inteligência artificial, outras tecnologias, como plataformas de gestão de pessoas (HR Techs), devem ser cada vez mais utilizadas para o treinamento de colaboradores nos próximos anos: 21% das empresas afirmam já usar plataformas para este fim, enquanto 42% planejam contratar uma HR Tech para educação e treinamento no futuro.

Esses números evidenciam como as organizações estão investindo em qualificação, reconhecendo o seu papel como agentes de transformação no desenvolvimento dos seus colaboradores.

