Ensina Brasil seleciona jovens para programa de liderança em educação

A ONG Ensina Brasil está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Em seu sexto ano, a organização busca jovens de diversas áreas de bacharelado e licenciatura, com perfil de protagonismo, que queiram atuar, de forma remunerada, para transformar a vida de crianças e adolescentes em escolas públicas do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Pernambuco.

O programa, que tem o objetivo de transformar a educação no Brasil, faz parte da rede global Teach for All, presente em mais de 60 países pelo mundo, e já impactou cerca de 80 mil estudantes brasileiros. Graduados, entre dezembro de 2012 e janeiro de 2022, em qualquer área, têm até o dia 20 de setembro para se inscreverem no processo seletivo diretamente no site do Ensina Brasil.

Além de transformar a vida de alunos da rede pública, os “ensinas” obtêm, através do programa, capacitações que contribuem para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ao longo dos dois anos, além da experiência com os alunos, são cerca de 500 horas de formação presencial e/ou virtual. Com isso, eles incrementam diversas competências, como por exemplo, resolução de problemas, criatividade e inovação e mentalidade de crescimento.

Para isso, os selecionados obtêm mentorias personalizadas, acesso a programas de formação continuada, cursos em universidades parceiras da entidade e certificações reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação). O objetivo é que após os dois anos e todas as formações, os integrantes da rede continuem gerando impacto ao longo de suas trajetórias profissionais.

“A iniciativa não se restringe apenas a desenvolver as habilidades de novos e futuros professores e lideranças. Nosso objetivo é que os escolhidos contribuam com o desenvolvimento da educação no Brasil, tornando os participantes em agentes de transformação social. Portanto, buscamos pessoas que tenham sonhos grandes para si mesmos e para os outros”, afirma Erica Butow, diretora-presidente do Ensina Brasil.

Atualmente, o Ensina Brasil atua nas cidades de Vitória e Cariacica, no Espírito Santo, Caruaru e Petrolina, em Pernambuco, São Luís, Açailândia, Imperatriz e Alcântara, no Maranhão, Luziânia, em Goiás e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A cada edição são definidos novos municípios, aumentando os locais de impacto pelo território brasileiro.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube