Enauta reduz 12,6% das emissões diretas de CO₂ em um ano

Por Bússola

A Enauta reduziu 12,6% a emissão direta (escopo 1) de CO₂ em suas operações no Campo de Atlanta no ano passado, segundo seu Relatório Anual e de Sustentabilidade referente ao ano de 2022. O relatório foi lançado conjuntamente à divulgação dos resultados do ano passado. A companhia é pioneira na publicação desse tipo de documento e, desde 2011, reporta seus dados de acordo com as métricas da Global Reporting Initiative (GRI) e do Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

“A governança e transparência com suas informações socioambientais tem sido uma prioridade na estratégia da Enauta. A empresa mostra o seu comprometimento com a temática desde 2011, ano do lançamento do primeiro relatório, sendo a primeira independente do setor a reportar dados sobre o assunto e implementar boas práticas relacionadas ao conceito ESG”, afirma o CEO, Décio Oddone.

De acordo com o Relatório, a intensidade de emissões de CO₂ no campo de Atlanta foi de 18,8 kgCO₂ e/boe, atingindo a meta corporativa que era de no máximo 20kgCO₂ e/boe e abaixo da última média divulgada pela Oil & Gas Climate Iniciative (OGCI) para o setor. A companhia destaca também, quando considerada a intensidade de emissões de CO2, de ambos ativos operacionais da Companhia (100% Atlanta e 45% Manati), o total de 15,4 kgCO₂ e/boe.

O bom desempenho da empresa foi reconhecido com a evolução da Nota “C” para “B” pelo CDP, principal organização internacional sem fins lucrativos que reconhece boas práticas relacionadas à gestão das emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa). A empresa é a única produtora independente brasileira a conquistar essa classificação. Além da nota, a companhia foi reconhecida com o selo ouro (desde 2015) no Programa Brasileiro GHG Protocol.

No pilar social, em 2022, a Enauta realizou o maior investimento da história da companhia, totalizando R$ 13 milhões destinados a projetos que promovem cultura, educação, diversidade, saúde, conhecimento e a preservação das riquezas naturais do Brasil. A empresa apoiou 20 projetos sociais ao longo do ano e beneficiou mais de 200 mil pessoas no país.

Uma das iniciativas que os colaboradores da Enauta contribuem para o desenvolvimento das comunidades é o programa Trilha Empreendedora. Os voluntários participam, desde 2017, de atividades em escolas públicas do Rio de Janeiro para compartilhar conhecimentos e incentivar os jovens a serem protagonistas no desenvolvimento de seu futuro profissional.

Também no ano passado, a empresa inaugurou uma ala no Hospital Pequeno Príncipe (HPP), tendo sido a sua maior apoiadora no ano. A instituição recebe apoio desde 2017 e beneficia mais de 300 mil crianças e adolescentes de todo o país por ano.

O documento também reforça o compromisso da Enauta com o respeito aos direitos humanos e à diversidade. Atualmente, cerca de 42% do total de colaboradores da Enauta são mulheres. A presença feminina em cargos de liderança alcançou, em 2022, um patamar de 39%. A empresa atua, diariamente, para identificar oportunidades para a ampliação da participação de outros grupos diversos. Além disso, a Enauta recebeu o selo Great Place to Work (GPTW), certificando a Companhia como um dos melhores lugares para se trabalhar, e subiu para 43% o número de membros independentes no conselho administrativo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Iteris cresce 49,3% em 2022 e 57% na Briteris, subsidiária nos EUA

O que diz o Regulamento da Dosimetria e Aplicação de Sanções da ANPD

Grupo Petlove ajuda os animais atingidos pelas chuvas em São Sebastião