Grupo empresarial cria projeto para concluir estudos dos colaboradores no próprio local de trabalho

Em 22 anos, o Brasil viu o volume de cidadãos sem ensino fundamental ou médio cair pela metade, chegando a 35%. No mesmo período, segundo os dados mais recentes do IBGE, a população com ensino superior foi de 6,8% a 18,4%.

Os números são animadores, mas o desenvolvimento socioeconômico do país ainda depende de intensificação de ações de impacto social. Na iniciativa privada, grandes empresas escolhem devolver às comunidades próximas das suas operações.

Com esta postura, o Grupo SBF começou o projeto ‘Transforma Educação’ com seus colaboradores do Centro de Distribuição em Extrema (MG). O projeto apoia os profissionais da companhia que não concluíram o Ensino Fundamental ou Médio.

“Acreditamos que a educação tem o poder de transformar vidas e abrir caminhos para sonhos que antes pareciam distantes”, diz Daniel Siqueira, vice-presidente de Gente, Jurídico e Compliance do Grupo SBF.

Iniciativa leva a escola ao trabalho

Os colaboradores que participam do Transforma Educação assistem a aulas preparatórias para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), exame gratuito do Ministério da Educação que possibilita a certificação escolar.

Com duas turmas, as aulas acontecem dentro do próprio centro de distribuição, em horários adequados à rotina dos funcionários: às terças e quintas, com duração de 2h15, e aos finais de semana, com 4h30 de duração — incluindo pausa para alimentação.

O grupo – detentor das marcas Centauro, FISIA, NWB, Fitdance, X3M e OneFan – também garante transporte até o local e oferece kits escolares em parceria com sua cooperativa, a ATIVA. A metodologia e a execução das aulas são conduzidas pelo Alicerce Educação, organização de impacto social especializada em recuperar a base educacional e promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

“Com esse projeto, queremos mostrar que nunca é tarde para recomeçar — e, muito além de uma prova, queremos inspirar cada pessoa a dar um passo rumo a um futuro com mais possibilidades. Começamos pelo CD da Centauro, mas nosso desejo é expandir essa oportunidade para outras áreas e empresas do grupo”, conclui Siqueira.

