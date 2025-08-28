Empresa lança dispositivo com IA que analisa consumo e economia de projetos solares

A Solfácil, maior ecossistema de soluções solares da América Latina, lançou o Solfácil Smart, uma linha de dispositivos que une inteligência artificial e hardware para monitoramento em tempo real da geração, consumo e economia de energia em sistemas solares residenciais e empresariais. Com um investimento de R$ 2,5 milhões no desenvolvimento da tecnologia, a empresa quer transformar a maneira como consumidores e integradores gerenciam a energia solar.

Dividido entre os modelos Smart Home e Smart Pro, o produto oferece soluções específicas para diferentes perfis de usuário. O primeiro, para residências, funciona como um painel de controle móvel, permitindo identificar rapidamente problemas como painéis sujos, falhas técnicas ou aumento inesperado no consumo, garantindo que a economia de energia seja efetivamente alcançada.

Já o Smart Pro leva o monitoramento a um nível mais detalhado, oferecendo controle contínuo do consumo e permitindo a identificação de picos fora do horário de produção. Essa visibilidade facilita ajustes rápidos, ajudando a reduzir desperdícios e melhorar a eficiência energética.

O maior diferencial da solução é a transparência no pós-venda, uma questão frequentemente negligenciada no setor solar. Muitos consumidores não conseguem verificar se seus painéis estão funcionando corretamente, o que leva à surpresa de contas de energia mais altas do que o esperado. Simultaneamente, os integradores enfrentam dificuldades para acessar dados suficientes que possibilitem um suporte adequado e a comprovação do desempenho das instalações.

Ao propor um modelo proativo, o Solfácil Smart permite que tanto o cliente quanto o integrador acompanhem o desempenho em tempo real e façam ajustes rápidos. Esse monitoramento contínuo não só aumenta a confiança do consumidor, mas também gera oportunidades para os integradores, permitindo ajustes rápidos e identificação de novos pontos de venda, como baterias ou upgrades no sistema.

O sistema será comercializado no modelo de hardware com assinatura mensal, com preços variando conforme o plano escolhido, e promete expandir as fontes de receita recorrente para os integradores. Além disso, as funções dos dispositivos Ampera e Ampera Consumo serão unificadas, e a expansão para sistemas híbridos está prevista para o futuro.