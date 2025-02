Empresa investe R$ 5 mi em plataforma com agentes de IA e projeta faturamento de R$ 180 mi 

Com investimento inicial de R$ 5 milhões, a plataforma ‘AI Advisory Sync’ é a aposta da Mirante Tecnologia para acelerar a transformação digital e faturar cerca de R$ 180 milhões em 2025.

Utilizando agentes de IA para otimizar tarefas, a plataforma está sendo usada como um dos recursos integrados à solução AI-Powered Skills, que combina consultoria especializada e gestão estratégica ao uso de inteligência artificial.

Esse recurso dá resultados?

Em implementação na GovTech Singular, a plataforma ajudou a aumentar a cobertura de testes de uma equipe de desenvolvimento em mais de 40% em dois meses.

Dentro da plataforma, estão disponíveis ‘advisors’, projetados para resolver desafios específicos e aumentar a eficiência operacional.

O User History Builder é voltado para auxiliar times ágeis na criação e refinamento de histórias de usuário e documentos de requisitos;

O Java Fix Crew otimiza o processo de testes unitários em Java;

O Java Unit Test Generator automatiza a criação desses testes.

“A IA não substitui, mas amplifica o trabalho humano. Nosso objetivo é equipar os profissionais com as melhores ferramentas para que eles possam entregar resultados superiores”, explica Danilo Custódio, CEO da Mirante Tecnologia.

Agentes de IA são o caminho para acelerar a transformação digital?

Para este ano, a Mirante planeja expandir a aplicação do modelo para se consolidar como uma das primeiras empresas brasileiras a utilizar agentes de inteligência artificial. As projeções indicam um aumento de 30% no faturamento da empresa.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube