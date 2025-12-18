Bússola

Empresa de investimentos acelera financiamento climático na América Latina

Novos acordos da Just Climate visam mobilizar capital institucional com foco em sistemas de energia, indústria, circularidade e alimentos na região

Eduardo Mufarej, Co-Head de Investimentos da Just Climate (Invest Climate/Divulgação)

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 07h00.

No início de 2025, a Just Climate, empresa de investimentos, começou uma estratégia para a América Latina que visa ajudar a reduzir a lacuna de financiamento climático da região, mobilizando capital catalítico em larga escala. 

O resultado mais recente da estratégia apareceu na assinatura de Memorandos Bilaterais de Entendimento (MoUs) com a International Finance Corporation (IFC) e o Itaú Unibanco Private Bank.

  • Os acordos determinam que os parceiros participarão como investidores fundadores. 
  • Em maio e novembro, a Just Climate também assinou outros dois Memorandos de Entendimento com o IDB Invest e o Green Climate Fund (GCF).

“A América Latina tem um potencial extraordinário para liderar um desenvolvimento inteligente e inclusivo ao mobilizar capital privado. A parceria da IFC com a Just Climate permitirá direcionar financiamento para setores críticos”, diz Manuel Reyes-Retana, diretor da IFC para Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Como funciona a estratégia que atraiu os parceiros?

A estratégia foca em economias como Brasil, Colômbia e México, que desempenham papéis críticos nas cadeias globais de suprimentos e na segurança dos recursos naturais.

A empresa, criada pela Generation Investment Management, mira os países que continuam com escassez de financiamento para soluções em sistemas alimentares e natureza, circularidade e nas transições industrial e energética

Com o aumento do investimento, a região passa a ter um potencial significativo para acelerar a adoção e a inovação de soluções sustentáveis. 

A estratégia da Just Climate para a América Latina complementa suas estratégias globais de investimento, que têm maior foco em indústrias e natureza em mercados desenvolvidos.

“Nosso foco é gerar retornos financeiros atraentes ajustados ao risco ao escalar soluções para os setores que mais emitem e que estão mais distantes das metas. Como líder na produção de alimentos e em setores industriais críticos, a América Latina é essencial.”, conclui Eduardo Mufarej, Co-Head de Investimentos da Just Climate.

 

