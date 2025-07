Empresa cria plataforma de monitoramento para prevenir máquinas paradas no agro e outros 6 segmentos

No agro, os ânimos se agravam quando uma máquina quebra, e as soluções mais imediatas apelam para a famosa “gambiarra”. No entanto, o antídoto real para este problema pode ser o monitoramento ativo.

Apostando na ideia, a Sotreq lançou o 3S (Sotreq Safe Source), plataforma que visa:

Redução de custos operacionais e de emissões,

Prevenção de tempo inoperante, evitando multas e perdas financeiras,

Maior vida útil dos equipamentos,

Tomada de decisões otimizada com base em dados e indicadores de desempenho.

A empresa atua nos segmentos de Construção, Mineração, Agronegócio, Energia, Florestal, Industrial e Petróleo & Gás, e Marítimo.

"O 3S representa uma quebra de paradigma ao permitir a análise integrada e personalizada de diversos sistemas e dados em tempo real", afirma Saul Machado, coordenador de Engenharia e Tecnologia da Sotreq. Atualmente, o sistema já está em operação na região norte e sudeste do Brasil.

Diferencial no mercado

A empresa, maior representante da Caterpillar no Brasil, desenvolveu a plataforma com foco em centralizar e integrar dados de múltiplos equipamentos, eliminando a necessidade de acessar diferentes interfaces para acompanhar motores, geradores, redutores ou qualquer outro componente de um ativo.

O sistema é resultado de vários anos de experiência da empresa com plataformas de monitoramento, combinadas aos aprendizados extraídos da relação direta com clientes.

Principais diferenciais citados:

Monitoramento preditivo e centralizado de todos os equipamentos instalados, com possibilidade de personalização total dos dashboards,

Identificação proativa de anomalias por meio de alertas com base em algoritmos e indicadores visuais,

Gestão inteligente da manutenção , com planos customizados, rastreamento histórico e alertas automáticos por e-mail ou SMS;

Hardware próprio e equipamentos necessários para a interface fornecidos pela Sotreq ,

Dashboards dinâmicos e personalizados, com foco no que realmente importa ao cliente: disponibilidade ( uptime ), consumo de combustível, emissão de gases, tempo de operação, e mais,

Integração com sistemas já existentes nos clientes e via API, possibilitando a geração automática de ordens de serviço e o cruzamento de dados com outros softwares de manutenção,

Interface amigável, acessível por desktop e celular, com suporte em diversos idiomas.

O lançamento público da solução marca está previsto para 16 de julho de 2025. “Nossa visão é a de que o 3S seja a base tecnológica de monitoramento para qualquer ativo de seus clientes. O sistema foi pensado para crescer e se adaptar”, conclui Machado.

