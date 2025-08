Após mais uma aquisição, empresa avança na estratégia de expansão no setor de entretenimento ao vivo

Desde a sua fundação em 2013, a Ingresse mira se tornar a maior plataforma de entretenimento ao vivo do mundo. Para tal, a empresa adota uma estratégia que combina crescimento orgânico, agenda de M&As e uma “abordagem estilo fintech”.

A companhia acaba de fechar sua oitava aquisição voltada para a consolidação do seu modelo de negócios central. Com a entrada da Ingresso Nacional no portfólio, a Ingresse projeta crescimento de 50% nas vendas de 2025.

“Acreditamos que a melhor estratégia é reunirmos nossas forças com os melhores empreendedores do segmento. Assim, encontramos uma combinação interessante entre nossa operação orgânica e os movimentos aquisitivos que realizamos nos últimos anos, o que nos permitiu crescer high double digits”, diz Gabriel Benarrós, fundador e CEO da Ingresse.

Por dentro da estratégia de expansão

Anteriormente a Ingresse adquiriu empresas como: Ingresso Live, Tickets Sports, VAMO, Blacktag, Ingresso Certo e I9. Atualmente, ela conta com uma base de 20 milhões de clientes cadastrados e presença nos principais eventos premium no Brasil.

Para Benarrós, o crescimento proporcionado pela agenda de M&As “se dá, em grande parte, pela combinação do nosso modelo de negócio com uma gama de produtos financeiros – essa ‘abordagem fintech’ tem ganhado representatividade em nossa receita ao longo do tempo e hoje já é aproximadamente 30%”

A companhia também possui dois investimentos estratégicos em produtos adjacentes que complementam seu produto visando uma solução “all in one” para os clientes:

Bepass - controle de acesso facial oficial do Allianz Parque,

Billfold - americana especializada tecnologia de consumação para eventos.

E para consumar a ambição global, a Ingresse também investe em expansão na Europa, onde já opera com escritório em Madrid e está presente em países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal.

“Complementar o crescimento orgânico do grupo, já representativo, com movimentos aquisitivos, tem funcionado bem, o que nos permitiu alavancar nossa relevância regional e agregar talentos à equipe. Procuramos empreendedores alinhados com nossa cultura e com nosso plano de longo prazo. A Ingresso Nacional faz parte desse contexto e, pensando em seus clientes, conduziremos um cronograma de integração gradual. Seguiremos nossa estratégia de crescimento inorgânico que tem um pipeline ativo com mais de R$ 7 bilhões em venda de ingressos” conclui Athus Formiga, diretor de M&A e Estratégia da Ingresse.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube