Empresa brasileira cria aplicativo que digitaliza anotações à mão e usa IA para organizar os estudos

Com 68 anos, a Jandaia é uma das empresas brasileiras mais tradicionais no segmento de material escolar. Com o objetivo de otimizar a vida escolar, a fabricante de cadernos do Grupo Bignardi acaba de dar passos no universo da inteligência artificial.

O aplicativo criado foi batizado de “JandaIA”, e é capaz de transcrever anotações a punho para o formato digital. A partir do texto, a IA do app formula um plano para auxílio dos estudos.

Como o app funciona?

O JandaIA usa a câmera do celular para escanear as anotações feitas nos cadernos JandaIA (com pauta inteligente), transformando-as automaticamente em texto digital.

A partir disso, ele organiza as informações, permite buscas por palavras-chave, gera resumos, sugere conteúdos complementares e cria roteiros de estudo personalizados.

O aplicativo conta com um tutor virtual que aprende com os hábitos do usuário e oferece suporte para revisões, exercícios e feedbacks instantâneos. A meta da Jandaia é unir os benefícios da escrita à mão, fortemente frisados pela companhia, à praticidade do digital.

O objetivo é oferecer uma ferramenta de IA que ajuda estudantes, professores e profissionais a maximizar seu desempenho, reduzindo distrações e tornando a aprendizagem mais dinâmica e eficaz.

