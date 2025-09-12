Bússola

Empresa aposta no uso de IA para evitar fraudes corporativas e perdas de até 5% na receita anual

Tecnologia corrobora com o momento de eficiência operacional que mercado brasileiro vive, e aposta na redução do tempo gasto por equipes financeiras na prestação de contas

Exemplo aplicado de uso da ferramenta "Trust Expense" (Onfly/Divulgação)

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13h00.

Falar de eficiência, assunto favorito das empresas brasileiras, exige compreensão dos maiores desafios de diferentes áreas. No financeiro, o tempo gasto na conferência e aprovação de gastos pode ser considerado ponto chave. 

As fraudes corporativas acontecem quando há abuso de cartões, reembolsos indevidos e notas incompatíveis com as políticas internas. Elas são responsáveis por até 5% de perdas na receita. 

Projetando uma economia de até R$ 1 milhão, a partir de análise da sua base de clientes, a Onfly aposta em uma ferramenta capaz de combater as fraudes corporativas utilizando inteligência artificial.

Sistema de IA projetado para auxiliar os times de finanças

A “Trust Expense”, como é chamada a ferramenta, foi planejada para reduzir em até 75% o tempo gasto na auditoria. A Onfly, plataforma de gestão de viagens e despesas corporativas, aposta na ferramenta como produto chave. 

Segundo mapeamento da empresa, as fraudes mais comuns relacionadas a despesas corporativas são gastos irregulares com bebidas alcoólicas, custos indevidos com jogos de azar, assinatura de streaming pessoal ou entretenimento não permitido na política da empresa e transferências pessoais. 

Para detectar esses casos, o sistema do “Trust Expense” interpreta notas fiscais por leitura de QR Code validada diretamente na base da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e aplica análise semântica para verificar a conformidade de cada despesa com as políticas internas da empresa, como limites de gasto em alimentação e transporte por aplicativo, controle de despesas com combustível e mobilidade em geral, e valores destinados a assinaturas de software ou campanhas de marketing. 

  • A também IA auto preenche informações como datas, valores, descrição e categoria, funcionalidade que tem objetivo de agilizar o processo e elevar a confiabilidade da prestação de contas.

“Estamos usando o que há de mais avançado em IA para que as empresas ganhem tempo e eliminem fraudes, sem abrir mão de um controle rigoroso. Tecnologias como essa garantem que as empresas usem seus recursos de forma inteligente, cumpram suas obrigações e se mantenham saudáveis a longo prazo.”, diz Christian Machado, CTO da Onfly.

A solução combina recursos de OCR (Optical Character Recognition), que converte textos de imagens em dados editáveis, armazenamento seguro em nuvem via AWS e modelos avançados de IA para criar um auditor automatizado, moldado de acordo com as regras e limites de cada empresa.  

 

