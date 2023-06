Empreende Brazil Conference: 3 lições para aplicar nos negócios

O Empreende Brazil Conference, maior imersão em empreendedorismo da América Latina, foi marcado por muito networking e conexões. A edição de 2023 reuniu um público de mais de 12 mil pessoas e uma programação de 50 palestras e 12 horas de conteúdos. Durante a 9ª edição do evento, realizado em Santa Catarina no último sábado (27) e transmitido online para todo o país, três lições se destacaram entre os principais insights: diferenciação, originalidade e inovação.

Para Lucas Schweitzer, fundador do Empreende Brazil e CEO da LS Holding, os três pilares são fundamentais para quem deseja se destacar no universo empreendedor. “A maior parte das empresas no mundo quebram por uma má gestão. Nesta edição, oferecemos um conteúdo diverso, com palestrantes de diferentes histórias e trajetórias. Uma das nossas linhas de conteúdo foi justamente sobre como se diferenciar no mercado e buscar intencionalidade para criar um negócio. Para isso, contamos com perfis de empreendedores de diferentes setores que compartilharam suas experiências pessoais nesse universo e como elas aplicam esse conceito na prática”, diz.

O que mais é preciso no mundo do empreendedorismo?

Outros pilares fortalecidos durante o Empreende Brazil foram sobre originalidade e inovação e a aplicação de ambos os conceitos nos negócios. “A partir de exemplos bem sucedidos, como o da ex-BBB Juliette, mostramos ao público como é possível manter a essência nos negócios e conquistar o sucesso. Entre outros temas, promovemos insights relevantes sobre alta performance, felicidade, propósito, resiliência e produtividade”, afirma.

Com um método 360º, que pensa na Jornada do Empreendedor como um todo, o Empreende Brazil preparou um passo a passo para que o público pudesse mapear, definir e atingir objetivos, olhando para toda a evolução do empreendedor e do negócio, sem deixar de lado a inovação. “Errar faz parte do processo de inovação. Todo o empreendedor já passou por isso para conseguir inovar em alguma frente. No evento, trouxemos uma oportunidade para que o público aprendesse com o erro dos outros, visto que os palestrantes também compartilharam erros e acertos de suas trajetórias”.

