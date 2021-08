Embate com ministro da Educação aumenta engajamento de Romário nas redes

O embate com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, levou o senador Romário (PL-RJ) a subir no ranking FSBinfluênciaCongresso. Com uma série de posts, ele rebateu a fala do ministro sobre a presença de crianças com deficiência nas escolas. Vídeo do pronunciamento do congressista, que é pai de uma jovem com síndrome de Down, já possui mais de 12.000 visualizações e de 780 curtidas no Twitter. O alto engajamento o ajudou a avançar cinco posições e alcançar o terceiro lugar no levantamento no período entre 17 e 23 de agosto.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Na semana passada, em entrevista ao programa Novo Sem Censura, da TV Brasil, Ribeiro afirmou: “A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia. Ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para dar a ela atenção especial”. Em suas redes sociais, o senador reagiu: “A diversidade em sala de aula não atrapalha, porque ninguém que busque o conhecimento atrapalha. Pessoas com deficiência em sala de aula estão, com a sua presença, também contribuindo para uma importante lição: a de que somos diversos e que não podemos deixar ninguém para trás”.

Os senadores Álvaro Dias (Podemos-PR), Rogério Carvalho (PT-SE), Paulo Rocha |(PT-PA) e Renan Calheiros (MDB-AL) também avançaram três posições no ranking na última semana graças à maior interatividade em seus perfis online. As primeiras posições mantiveram-se inalteradas, com Humberto Costa (PT-PE) em primeiro lugar, e Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), em segundo. O Podemos, com quatro integrantes, é o partido com mais recordistas de redes, seguido pelo PT com três nomes na lista.

Câmara

O afastamento de um coronel da Polícia Militar de São Paulo por indisciplina alimentou as redes sociais do deputado Guilherme Derrite (PP-SP), ex-oficial da Rota e do Corpo de Bombeiros do estado. Crítico contumaz do governador João Doria (PSDB), ele voltou à carga contra o tucano devido à punição ao militar que incitou participação em protestos, o que é proibido. Post do Twitter em que o parlamentar trata do assunto obteve mais de 10.000 curtidas e 1.800 compartilhamentos e foi um dos fatores para seu ingresso no ranking FSBinfluênciaCongresso em 20º lugar. Em reunião nesta segunda-feira, 23, Doria alertou 25 dirigentes estaduais sobre o risco de infiltração de extremistas políticos nas forças de segurança.

O período de 17 a 23 de agosto foi positivo nas redes sociais especialmente para os aliados do presidente Jair Bolsonaro. Além de Derrite, avançaram no ranking o vice-líder do governo, José Medeiros (Podemos-MT), que alcançou o 11º lugar entre os 513 deputados; e os governistas Bibo Nunes (PSL-RS) e Sargento Fahur (PSD-PR). Por outro lado, adversários do Palácio do Planalto retrocederam no levantamento, como Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que perdeu seis colocações, e Kim Kataguiri (DEM-SP), que recuou cinco.

A bancada do PSL continua a abrigar os campeões de redes na Câmara dos Deputados, com oito representantes no ranking, como Carla Zambelli (PSL-SP), líder absoluta em 2021, em primeiro lugar. Bia Kicis (PSL-DF) e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também se mantêm no pódio há quatro semanas. Entre as legendas, nenhuma outra se aproxima da marca do Partido Social Liberal. O PT e o PSC ocupam um distante segundo lugar com dois integrantes cada um na lista.

