Emannuelle Junqueira estreia coluna sobre moda e impacto na Bússola

A partir desta terça-feira, Emannuelle Junqueira passa a escrever quinzenalmente para a Bússola. Ela é diretora criativa do ateliê que leva seu nome, onde produz arte em forma de vestidos, acessórios e peças únicas.

Há 22 anos, nada contra a maré da indústria apostando no slow fashion, reaproveitando praticamente todo o material do ateliê, onde procura praticar a sustentabilidade no cotidiano e onde não mantém estoques.

Com o avanço da vacinação contra a covid-19, retomou recentemente o trabalho presencial com seu próprio time de costureiras, das quais não abre mão, e com quem desenvolve um trabalho de mentoria e treinamento constantes, para criação de novas texturas e tecidos a partir de sobras e retalhos.

Ficou conhecida principalmente por seu trabalho no mercado de casamentos, onde é escolhida por noivas que querem vestidos sob medida e buscam o estilo sofisticado, despretensioso e atemporal de suas criações.

Nesta coluna, pretende usar a moda como pano de fundo para abordar assuntos que geram impacto na sociedade e na mente das pessoas.

Vai tratar de comportamento, tendências, diversidade, inspiração, moda e sustentabilidade. “Um muito de tudo que nos cerca e nos move, nossas atitudes e nosso planeta”.

Em seu primeiro texto, fala sobre como nossas escolhas de consumo nunca foram tão importantes para o futuro do planeta e como a moda tem de fazer parte desse movimento, a partir de reportagem da BBC África sobre o despejo de toneladas de peças de roupas usadas em Gana, que encontram seu fim em lixões superlotados.

