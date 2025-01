Em um ano, aeroportos Val-de-Cans e Alberto Alcolumbre poupam emissão de 4 mil toneladas de CO2

Uma parceria entre a Echoenergia e a Norte da Amazônia Airports permitiu que os aeroportos internacionais de Belém (Val-de-Cans) e de Macapá (Alberto Alcolumbre) operassem por um ano com energia 100% renovável.

Ao todo, os dois aeroportos juntos consomem cerca de 1,64 MWm, o equivalente à energia necessária para abastecer cerca de 7200 residências.

Com a adoção do fornecimento da Echoenergia, proveniente de parques solares, os dois evitaram, e seguem evitando, 4245 toneladas de CO2 ao ano.

"Ao levar a energia renovável para o coração da Amazônia, a Echoenergia contribui para um futuro mais sustentável para o país. Essa iniciativa representa um compromisso com a preservação de um dos nossos maiores tesouros naturais e um passo crucial para a transição energética do Brasil", afirma Liu Aquino, CEO da Echoenergia.

Aviação e Amazônia mais sustentáveis

Ao adotar a energia renovável, os aeroportos internacionais de Belém e de Macapá se tornam referência em sustentabilidade na aviação comercial brasileira.

Além de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, a iniciativa também gera economia de custos com o consumo de energia e fortalece a imagem da região como um destino turístico sustentável.

Em Belém , a usina solar que abastece o aeroporto Val-de-Cans consome cerca de 1,12 MWm, o suficiente para abastecer mais de 4.900 casas, e evita a emissão de 2.899,20 toneladas de CO 2 por ano.

Já em Macapá, o consumo de 0,52 MWm equivale ao necessário para energizar aproximadamente 2.270 residências, evitando a emissão de 1.346,06 toneladas de CO 2 anualmente.

“Acreditamos que o setor aeroportuário precisa evoluir continuamente, incorporando práticas e tecnologias que favoreçam a sustentabilidade global. A parceria com a Echoenergia é um marco importante para fortalecer o alinhamento dos nossos empreendimentos aos objetivos da COP30”, conclui Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da Norte da Amazônia Airports, concessionária dos aeroportos.

