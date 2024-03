Em preparação para cúpula do G20, prefeito do Rio fala sobre investimento em infraestrutura

Entre os dias 18 e 19 de novembro, o Brasil receberá líderes de todo o mundo na 19ª reunião de cúpula de chefes de Governo e de Estado do G20, no Rio de Janeiro.

O evento é grande e conclui as negociações realizadas ao longo do ano nas demais reuniões do grupo.

Na cidade maravilhosa os preparativos já começaram e, segundo o prefeito Eduardo Paes, esta é uma oportunidade de impulsionar as obras de melhoria em infraestrutura e qualidade de vida dos moradores.

"Precisamos deixar um legado físico para a cidade com oportunidades como essa. Podemos utilizar eventos internacionais para impulsionar transformações significativas em prol dos habitantes”, pondera.

A fala é de uma entrevista exclusiva concedida pelo prefeito ao podcast "CEBRI Conversa: Horizontes do G20”.

No programa, apresentado pela jornalista Leila Sterenberg, Paes também falou sobre o investimento em mobilidade urbana.

O prefeito mencionou a implantação de corredores BRT, a expansão do metrô e o VLT, construídos para as Olimpíadas de 2016. Ele ainda enfatizou a necessidade de continuidade das políticas públicas para que essas melhorias tragam benefícios efetivos para a população.

“Capital do G20”

Assim o prefeito apelidou o Rio de Janeiro, que irá receber a maior parte das reuniões do G20 em 2024.

Segundo Paes, “as pessoas têm o Rio como um lugar de desejo, assim como Paris, Nova York e Londres”

As 13 cidades brasileiras que receberão reuniões do G20 em 2024 são:

Brasília (DF);

Belém (PA);

Belo Horizonte (MG);

Fortaleza (CE);

Foz de Iguaçu (PR);

Maceió (AL);

Manaus (AM);

Porto Alegre (RS);

Rio de Janeiro (RJ);

São Paulo (SP);

Salvador (BA);

São Luís (MA);

Teresina (PI).

No podcast, Paes ainda brincou com a suposta preferência da presidente do Banco Central europeu, Christine Lagarde, pela capital carioca. “Quando ela soube que os primeiros eventos do G20 no Brasil seriam em São Paulo e Brasília, Lagarde teria dito que ninguém viria ao Brasil se a reunião não fosse no Rio”, disse.

