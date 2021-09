Em nova campanha, Cremer dará a 5 vencedores uma viagem e R$ 5 mil

Com mais de 86 anos de história, a Cremer lança a campanha “Conectados pelo Cuidado”, que chega para contar o novo momento da marca, marcado por um rebranding completo. O projeto terá, durante quatro meses, ações em mídia tradicional — online e offline —, vídeos veiculados em horário nobre na TV, mídia out-of-home, além de um canal exclusivo com conteúdo para digital e iniciativas com influenciadores. A partir deste mês até 30 de novembro, todos os profissionais da saúde e consumidores da marca poderão enviar vídeos para um site exclusivo da campanha.

A empresa faz parte do ecossistema Viveo (VVE03), que conecta soluções e serviços para a saúde, e abre o novo momento com um convite para toda sociedade se conectar com o cuidado com a vida. O vídeo proposto é para contar qual a relação de cada um com o cuidado com a vida.

Os cinco vencedores ganharão uma viagem com direito a levar um acompanhante com tudo pago a Blumenau, em Santa Catarina, para realizarem uma visita à fábrica da Cremer, conhecerem como nascem os produtos e como este cuidado vem de dentro para fora. Além disso, os vencedores ganharão, também, R$ 5 mil. A divulgação do resultado será no dia 12 de dezembro.

Além da campanha com o público, a Cremer terá inserções em veículos impressos e online, estreando na TV com um filme que mostra esta conexão e importância do cuidado, que a marca preza ao longo da sua história.

A companhia também estará ao lado do público no mundo “offline” em mais de cem pontos de ônibus e relógios espalhados pela cidade de São Paulo nas grandes avenidas, ao lado de farmácias e hospitais. E seguindo a linha do cuidado, a companhia está inserida no “Art of Love”, movimento com pinturas de diversos artistas, com corações gigantes espalhados na cidade de São Paulo.

“A nossa marca se preocupa com o cuidado e de que forma as pessoas se preocupam com isso também. Precisamos seguir conectados e inspirados, e essa campanha reflete o nosso pensamento e posicionamento. O nosso cuidado com a vida segue alinhado com a nossa história de 86 anos”, afirma Andryelle Mokarzel, Head de Marketing Marcas Corporativas da Viveo.

Para ampliar a visibilidade da campanha, a Cremer ainda convidou a influenciadora Karina Oleani, médica especialista de resgate em áreas remotas do país, e também o médico influenciador Fernando Gomes, neurocirurgião e correspondente médico na CNN, e contará com ativação nas redes sociais com a #CorrenteDoCuidado.

“É uma campanha completa, com conteúdo relevante de saúde e bem estar, com capacidade de impacto para mais de 19 milhões de pessoas. E o mais importante, é levarmos o nosso cuidado em todas as direções, e uma forma de agradecimento a todos os profissionais da saúde e nossos consumidores que fazem parte dessa narrativa”, afirma a executiva.

A campanha será veiculada até o final do ano, e pertence a MariaSãoPaulo e o rebranding a Future BrandSãoPaulo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube