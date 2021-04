Em expansão, Atacadão anuncia conversão de mais três lojas Makro

O Atacadão anunciou, nesta semana, a inauguração de mais três lojas convertidas do Makro. As unidades foram abertas em três diferentes regiões, nas cidades de Fortaleza (CE), Nova Iguaçu (RJ) e Curitiba (PR). O Atacadão conta com 220 lojas e 30 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais.

Desta forma, a empresa, que faz parte do Grupo Carrefour Brasil e está presente em mais de 160 cidades espalhadas pelo país, segue seu plano de expansão já anunciado, com continuidade da integração das 30 lojas do Makro adquiridas em 2020, inauguração de 20 lojas por ano em médias e consolidação das lojas já existentes.

O Atacadão foi o primeiro atacarejo a investir no e-commerce. A plataforma, que serve ainda de marketplace, deve crescer com as novas unidades, principalmente visando serviços de entrega rápida local em parceria com empresas como Cornershop e Rappi.

