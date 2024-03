Em comemoração ao mês da mulher, conheça 10 executivas para acompanhar de perto em 2024

Não adianta falar de liderança feminina sem falar da trajetória daquelas que já estão no topo. Afinal, ter modelos para seguir e se inspirar é extremamente importante.

Isso porque a caminhada é lenta. Segundo estudo do Talenses Groupe e Insper, a proporção de mulheres em cargos de vice-presidente subiu de 18% para 34% de 2017 e 2023. Sendo assim, toda chance de gerar visibilidade é uma chance de acelerar esse movimento.

Pensando nisso, separamos os nomes de algumas mulheres que ocupam cargos de liderança em diferentes empresas do país e pegamos seus endereços na internet, para que você possa segui-las e acompanhar trajetórias inspiradoras.

1. Cathyelle Schroeder, diretora de marketing da Riachuelo

Graduada em Relações Internacionais, Negócios e Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Com passagens em Universidades Internacionais como Barry University, Kaplan Business e Universidad de Los Andes, Cathyelle já atuou em grandes empresas.

Hoje, na Riachuelo , ela é responsável por liderar as ações e projetos de comunicação 360º da marca.

2. Luciana Wodzik, CEO business unit de calçados e acessórios femininos da Arezzo&Co

Com uma trajetória de 27 anos na companhia, iniciou a sua atuação na Arezzo&Co como modelo de calce e foi se desenvolvendo ao longo dos anos, passando por várias posições estratégicas, o que lhe trouxe uma enorme experiência, conhecimento e visão do negócio.

3. Anamaíra Spaggiari - diretora executiva da Fundação Estudar

Atua desde 2013 na fundação e tornou-se CEO em 2018, aos 29 anos.

Já contribuiu diretamente para o desenvolvimento de liderança de mais de 100 mil jovens em todo o Brasil, por meio de programas educacionais.

Possui mais de 10 anos de experiência como líder de times.

4. Rebecca Belmonte, CEO e sócia da Loures, agência da FSB Holding

Formada em Comunicação Social pela Universidade São Judas Tadeu com Pós-Graduação na Fundação Armando Álvares Penteado em Gestão de Marketing, Rebecca Belmonte possui 15 anos de carreira na FSB Holding. Atualmente ela é a CEO da Loures, consultoria de comunicação e assessoria de imprensa, sendo especialista em comunicação prigital e redes sociais.

5. Mafoane Odara, diretora de pessoas, cultura e transformação da ZAMP, master franqueada Burger King e Popeyes no país

Psicóloga e mestre em Psicologia pela USP, Mafoane desenvolveu uma extensa carreira. É executiva em Recursos Humanos, colunista da revista Marie Claire, consultora e professora.

Foi reconhecida em 2023, pela Época Negócios, como uma das 100 mulheres executivas da inovação que estão reinventando o jeito de fazer negócios em grandes empresas.

Em 2022, foi indicada pelo Meio & Mensagem como Women to Watch pelo trabalho de impacto na indústria de comunicação.

6. Paula Kovarsky, vice-presidente de estratégia e sustentabilidade da Raízen

Paula é graduada em Engenharia de Produção pela PUC-Rio e com MBA em Finanças pelo IBMEC. Possui 20 anos de experiência no setor de energia.

Desde 2015, Kovarsky assumiu o cargo de diretora de relações com investidores na Cosan e, em 2017, passou a liderar o escritório de Nova York da companhia como head de RI e ESG.

7. Catia Porto, vice-presidente de Recursos Humanos do Grupo Carrefour Brasil

Com 25 anos de experiência na área de Recursos Humanos, Catia trabalhou por 8 anos na Nokia do Brasil nos níveis local, regional e global.

Entre o final de 2019 e o início de 2022, Catia esteve à frente da vice-presidência de Recursos Humanos do Grupo BIG.

8. Juliana Bonamin - vice-presidente de vendas na Mondelēz Brasil

Executiva de Negócios com 23 anos de experiência nas áreas de vendas, marketing e trade marketing, especialmente nas áreas de análise de mercado, desenvolvimento de produtos, branding e go-to-market.

Sua missão pessoal e profissional é impulsionar a presença das marcas e produtos do portfólio por todo o país.

9. Soledad Fernandez, co-founder e CTO da Scanntech

Líder visionária com mais de 30 anos de dedicação no varejo e na indústria alimentícia, Soledad Fernandez é co-founder e CTO da Scanntech, empresa de inteligência de dados para o varejo e indústria alimentícia.

Formada em Engenharia de Sistemas de Tecnologia pela UdelaR no Uruguai, Soledad é a mente por trás do revolucionário sistema tecnológico que sustenta a maior base de dados granulares do mercado.

10. Carol Dias, diretora people & performance de Kraft Heinz Brasil

Formada em Psicologia pela Universidade São Francisco e com mais de 15 anos de experiência na área, Caroline Dias possui passagens por diversas empresas nacionais e multinacionais, resultando na expertise em consultoria interna, transformação cultural, transformação digital, aquisição de talentos, avaliação de desempenho, plano de carreira e sucessão, desenvolvimento de liderança e cultura de gestão.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube