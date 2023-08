Em 13 anos, programa da ABRABE já recuperou 162 mil toneladas de vidro

Um dos principais desafios da reciclagem de vidro é o transporte. Para superar essa complicação, as empresas devem encontrar parcerias estratégicas. Pensando em solucionar este problema, a Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE), criou seu próprio programa de logística reversa, que é único no setor de bebidas alcoólicas. A solução conta com a participação de cooperativas de catadores e empresas ambientais responsáveis por também fazer o beneficiamento e qualificar o material que será reciclado.

O Glass Is Good (GiG) completa 13 anos neste mês, contabilizando mais de 162 mil toneladas de vidro recuperadas, com redução de mais de 86 mil toneladas de emissão de CO2 na atmosfera e de 195 mil toneladas de matéria-prima que deixaram de ser extraídas da natureza. O aniversário coincide com o também 13° aniversário da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e é celebrado por todos os envolvidos no projeto, nos 18 estados em que ele está presente.

“Temos orgulho de conduzir o único programa de logística reversa dedicado ao vidro no setor de bebidas alcoólicas. O sucesso da cadeia do vidro está na cooperação entre atores, por isso a ABRABE tem investido em sinergias que garantam que o vidro complete seu ciclo”, diz Cristiane Foja, presidente-executiva da ABRABE.

Como o projeto contribui para o futuro da economia circular?

Além da articulação com empresas e cooperativas, o Glass Is Good apoia-se no poder público para reforçar a sustentabilidade, como a parceria com a Prefeitura de São Luiz, no Maranhão, que, além de potencializar a reciclagem do material, tem como objetivo fortalecer estruturas entre as empresas que, conforme a PNRS, têm a obrigatoriedade de cumprir medidas sobre gestão de resíduos, coleta seletiva e reuso de materiais.

Para os próximos anos, além dos desafios relacionados à logística reversa, a ABRABE busca conscientizar a sociedade para o descarte correto a fim de coibir o mercado ilegal de bebidas alcoólicas, que tem na destinação errada de garrafas vazias de vidro um dos principais pilares da criminalidade. Um rápido levantamento da associação neste ano mostrou que mais de 25 anúncios sobre garrafas vazias sendo comercializadas foram encontrados em uma única plataforma online de vendas.

“Com isso, vemos que oferecer o destino correto para as garrafas de vidro utilizadas está atrelado a outras questões que vão além da sustentabilidade. A partir da prática de reuso e reciclagem, também será possível enfrentarmos o crime da ilegalidade que impacta diversos setores, como o de bebidas alcoólicas, assim como os cofres públicos com ausência de arrecadação “, afirma Foja.

