Elo recebe prêmio por inovação aberta no Top 100 Open Corps 2021

A Elo foi premiada como uma das empresas líderes em inovação aberto no país. A empresa entrou no ranking Top 100 Open Corps, criado pela 100 Open Startups, plataforma pioneira e líder em open innovation na América, em evento virtual realizado na noite da última segunda-feira, 23. A Elo se destacou entre mais de 3,3 mil empresas inscritas.

O reconhecimento às iniciativas da Elo acontece no ano em que a companhia celebra dez anos de história, com 15% de participação de mercado e atua para oferecer as melhores soluções transacionais do mercado e democratizar o acesso a pagamentos digitais em todo o Brasil.

“A premiação é um reconhecimento importante de que estamos no caminho certo. Atuamos ativamente junto ao ecossistema de inovação, e temos encontrado ótimas oportunidades para o nosso negócio, nossos parceiros e para as startups que apoiamos”, declara Felipe Maffei, diretor de produtos e inovação da Elo.

A Elo tem intensificado o trabalho de open innovation ao longo dos últimos anos, com o trabalho próximo a centenas de empresas, com avaliação de 300 delas e mapeamento de desafios de 40. A companhia oferece um portfólio diversificado de serviços e produtos para clientes e para o mercado, e apoia startups em processo de crescimento.

