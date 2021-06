Elo faz doações para famílias que vivem do turismo e do entretenimento

Por Bússola

A Elo começa neste mês a entregar cestas básicas para famílias de trabalhadores que vivem do turismo e do entretenimento. Mantimentos para três meses serão entregues em regiões turísticas onde a empresa tem histórico de parcerias e investimento para melhoria dos serviços para quem vive e visita esses locais. A ação conta com o apoio de parceiros locais como o cantor Xand Avião, a Agência Carvalheira e o poeta Bráulio Bessa, que ajudam a mapear os trabalhadores mais afetados pela pandemia.

“O Elo do Bem é um movimento solidário, que inicialmente ajuda setores com os quais já temos relacionamento de longa data. Neste momento, vamos direcionar nossos esforços para seguir apoiando as famílias que têm o turismo ou o entretenimento como principal fonte de renda”, diz Luis Cassio de Oliveira, diretor de marketing e comunicação da Elo.

No último ano, a Elo já havia ajudado mais de 5.500 famílias pelo Brasil e agora amplia o projeto para mais de 15.000 famílias. As regiões contempladas serão Barra Grande, na Península de Maraú (BA), Lençóis (BA), Morro de São Paulo (BA), Salvador, Alto Santo (CE), Fortaleza, Pirenópolis (GO), Porto de Galinhas (PE), Recife, Apodi (RN), Pipa (RN), Brotas (SP) e São Roque (SP).

