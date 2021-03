Eleições no Congresso impulsionam parlamentares nas redes sociais

Em uma semana intensa no Congresso Federal, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), eleito para assumir a presidência do Senado pelos próximos 2 anos, é um dos destaques do FSBinfluênciaCongresso entre os dias 26 de janeiro e 1ª de fevereiro. O parlamentar, alinhado com as pautas do governo, pela primeira vez está entre os 15 nomes mais influentes das redes sociais, ao subir 12 posições e atingir o 10o lugar. A vitória de Pacheco é vista como uma oportunidade de destravar as pautas de interesse do governo, como a aprovação da PEC Emergencial.

Mesmo em uma semana de perspectivas positivas para o governo com a eleição de seus aliados para o Congresso, o senador Humberto Costa (PT-PE) se manteve na liderança do ranking, seguido por Flavio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que também se manteve na segunda colocação.

Outros dois parlamentares de destaque foram Romário (Podemos-RJ), que cresceu duas posições, indo para 3º do ranking, e Davi Alcolumbre (DEM-AP), que subiu quatro posições, ficando na 15º colocação, sendo o mais engajado na articulação por apoio e votos para a eleição de seu sucessor.

Confira aqui o ranking da semana no Senado Federal.

Câmara dos Deputados

A candidatura à presidência da Câmara finalmente alçou o deputado André Janones (Avante-MG) às primeiras posições do ranking FSBinfluênciaCongresso, que mede a presença parlamentar nas redes sociais. Nome independente na disputa, ele estava na 12ª colocação, mesmo com a campanha a pleno vapor. A eleição, ocorrida na última segunda-feira, ajudou-o a avançar e atingir o 3º lugar do levantamento.

Mesmo ritmo teve o oposicionista Túlio Gadêlha (PDT-PE), que ganhou nove posições e chegou a 19º na semana entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro. Em campo ideológico oposto, outro deputado com desempenho positivo foi Hélio Lopes (PSL-RJ), aliado do governo Bolsonaro. Ele alcançou o 15º lugar após subir cinco colocações.

Já os deputados Paulo Martins (PSC-PR) e Marcelo Freixo (PSol-RJ) foram os que mais perderam espaço. O paranaense retrocedeu seis posições e estacionou em 20º, enquanto o representante do Rio de Janeiro ficou em 9º, após recuar cinco degraus. Os deputados do PSL de São Paulo, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, mantêm firmes o 1º e o 2º lugares, respectivamente. O PSL, com oito integrantes, também continua a ser o partido com mais nomes no ranking dos 20 mais influentes da Câmara.

Confira o ranking da Câmara dos Deputados.