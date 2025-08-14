Ela vai faturar R$ 4 milhões colocando algodão doce no mercado de eventos de luxo

O bem-casado é um doce muito bom, mas pode ser melhor. Foi o que Luana Caravellas pensou enquanto fazia sua primeira pesquisa de mercado. Aos 14 anos, começou a empreender para ajudar a família, montando, com a mãe, um buffet que vendia os doces no sabor chocolate – coisa que ninguém fazia na época.

A jovem mal sabia que estava desenvolvendo algo que todo empreendedor precisa: a capacidade de inovar e criar diferencial. 15 anos depois, ela fundou a Magic Algodão, empresa do setor de festas que projeta um faturamento de R$ 4 milhões este ano.

As crianças que encontram Magic em festas, como os aniversários dos filhos de famosas como Sabrina Sato, Ivete Sangalo e Virginia Fonseca, se deparam com uma versão lúdica do algodão doce – com formato de ursinhos, de unicórnios, ou com a cara do Sonic ou do Goku.

Os adultos podem encontrar o doce na forma de logotipos em eventos corporativos de marcas como a Lacoste e a Carmed, ou mesmo na experiência D23 da Disney. A Magic Algodão fez cerca de 120 eventos por mês em 2024 e mais de 720 no primeiro semestre deste ano – crescimento de 20%.

“Para ser sincera, por mais que a gente entenda dos números e entenda muito bem do mercado, eu ainda me impressiono. Acho incrível a possibilidade de um produto que não é nada óbvio, ter um crescimento tão significativo", Luana conta, lembrando do investimento inicial que foi de apenas R$ 2 mil e que virou R$ 2 milhões em três anos.

Mas como ela gosta de ressaltar, nada vem do nada. Tudo é experiência e, como muitos, Luana começou com a vontade e o prazer de empreender, mas sem nenhuma garantia de sucesso. Ela aprendeu a fazer sucesso descobrindo, primeiro, como é falhar.

Dos R$ 50 mil aos R$ 0 (e como se reerguer)

Luana é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aos 24 anos, ela e o namorado investiram cerca de R$ 50 mil em um quiosque de tapioca. O preço não era compatível e, no andar de cima do shopping onde ficava, um Habib's recém aberto tomou todo o público para si.

O empreendimento faliu e, depois do processo de fechamento, os dois ficaram sem nada. Luana, que cursava pós-graduação em Ciências Sociais, se viu em uma encruzilhada.

“O que já estava ruim ficou pior, e precisei tomar uma decisão. Meu sonho era ser acadêmica, mas levaria alguns anos até conseguir ser professora universitária e eu precisava de dinheiro imediatamente. O empreendedorismo era a saída”, conta.

Apesar do luto pela carreira acadêmica, ela decidiu apostar todas as fichas no empreendedorismo. Assim, começou a resgatar o que já tinha aprendido até então: como gerar exclusividade.

Para fazer diferente é preciso pesquisa e criatividade

Luana cresceu vendo o pai, que trabalhava como vendedor em buffet, chegar em casa e comemorar com a família dizendo “hoje vendi assim”, “hoje vendi assado!”. A mãe também estava no setor de eventos e, como salgadeira, ganhava no máximo R$ 30 por dia. As duas figuras a inspiraram.

Com a vontade de empreender para ajudar a família e pelo prazer dos negócios, ela viu no bem-casado seu primeiro produto. “Lembro de perguntar na festa de uma coleguinha e ouvir uma tia responder ‘é bem-casado, um doce caro’. Aí que meus olhos cresceram”.

Ela ligou para a doceria para saber o preço, passou horas desenvolvendo o produto, criou o sabor chocolate como diferencial e fez sucesso em casamentos com o buffet montado com a mãe. Quando o quiosque faliu, ela olhou para trás para começar uma jornada para descobrir seu novo produto inovador.

"Caramba, agora eu não tenho nada, pensei. Então o que que eu vou fazer para conquistar alguma coisa? E eu queria algo diferente, queria inovação. Fiquei semanas nessa procura, mas não achava. Então tive um insight: se eu não tô achando nada em português, eu vou usar o meu conhecimento para procurar em outras línguas”

E foi na foto de um artesão chinês que ela encontrou sua próxima grande sacada.

A foto que inspirou Luana (Reprodução/Reprodução)

A terceira vez é a que conta

“Sempre digo que temos um oceano de ideias à mão, o segredo é saber desbravá-lo. Eu encontrei a foto de uma pessoa com uma flor gigante de algodão doce e pensei: é um doce barato, feito só de açúcar e corante. Como que eu faço para produzi-lo?”, conta.

Não foi fácil. Na pesquisa, ela descobriu que a técnica precisava de uma máquina especializada. Contatando amigos de Relações Internacionais ela conseguiu encontrar um fabricante e importar o equipamento da China.

Demorou cerca de um ano para que Luana dominasse a técnica. Junto a ela, a empreendedora também foi ao marceneiro e desenvolveu uma bancada desmontável, Todo o sistema de logística foi pensado para criar uma operação que pudesse estar em qualquer lugar e pudesse atingir seu público alvo: as classes A e B em eventos de luxo.

A proposta de valor do algodão doce personalizado se baseou em três pilares:

Para crianças, era o lúdico aplicado a um doce que elas já conheciam,

Para os adultos, dominava o fator nostalgia e os eventos corporativos seriam uma oportunidade de provar o doce fora de festas infantis,

Era um produto exclusivo, que ninguém mais fazia.

“Eu tinha certeza do sucesso. Eu venderia algodão doce comum, se quisesse, mas trazer uma inovação dentro de um produto que já é conhecido era o que eu queria. Era justamente o que as marcas buscam incessantemente hoje em dia. E era algo que eu tinha”, conta.

Depois de falar com quase 40 pessoas, assessores e decoradores, e de bater na porta sete buffets no setor de eventos de luxo, ela conseguiu sua oportunidade de colocar a Magic Algodão no mapa: o aniversário de uma ano de Zoe, filha da apresentadora Sabrina Sato, em dezembro de 2019.

“Uma decoradora famosa me deu a chance. Quase dei para trás, mas sempre falo que o empreendedor precisa ter coragem e não deixar as oportunidades passarem. Peguei o ônibus, viajei por oito horas até São Paulo e fiz a festa sem experiência nenhuma. Mas quando terminou foi glorioso! Consegui mais 3 mil seguidores no Instagram e todo mundo viu a festa na TV”, conta.

A partir daí, Luana começou a receber dezenas de pedidos e a Magic foi ganhando notoriedade. O vento estava a favor. Ela só não contava com o que ele traria.

“Na pandemia, o setor de eventos foi o primeiro a fechar e o último a abrir”

E agora, Luana? Como sobreviver ao isolamento social empreendendo em eventos? Depois de ter chegado tão longe e criado algo tão único, ela não podia arriscar perdê-lo. Não como já tinha acontecido antes.

Quando estava no buffet com a mãe, ela viu seus clientes se tornarem concorrentes, entrando para o mercado de festas de forma similar. Quando a pandemia de covid-19 colocou todo mundo para dentro de casa, ela já sabia o valor de cuidar das suas ideias.

“Eu tenho uma jóia na mão, pensei. Se continuasse divulgando sem fazer eventos, corria o risco de construir uma concorrência durante esse período. O que que eu fiz? Fechei a página do Magic e desabilitei tudo o que pude para escondê-la”, conta.

E a estratégia de segredo teve sucesso. Quando a flexibilização chegou em 2021, e o setor de eventos começou a reaquecer, ela ainda tinha a exclusividade que criou.

Luana imediatamente se reconectou com o setor e começou a fazer festas. A demanda cresceu, a operação aumentou de tamanho e agora possui cerca de 50 funcionários diretos e indiretos. Ela já tinha acertado na logística e completou o modelo com uma técnica de modelagem de algodão doce que pode ser facilmente ensinada. A empresa decolou.

E o potencial do algodão doce ainda não se esgotou

A Magic Algodão esteve presente, ano passado, no evento “Arraial do Chico Bento”, em parceria com a Turma da Mônica. Em apenas quatro dias ela faturou R$ 40 mil. A trajetória também inclui eventos em Miami, acompanhando a cantora Anitta, e aparições em programas como o +VC, com Ana Maria Braga, e o “Mulheres” da TV Gazeta.

Atualmente, a empresa está desenvolvendo novas técnicas para melhor reproduzir logotipos de marcas e atender à demanda de eventos corporativos de luxo. A abertura de quiosques e a expansão da cartela de clientes e parceiros também estão no radar.

Luana, que sempre empreendeu por necessidade, vê com orgulho as conquistas da Magic Algodão. Ela realizou seu objetivo de ajudar os pais e de criar algo seu. Hoje, também é convidada para dar palestras sobre sua trajetória. Para os empreendedores que, como ela, estão começando de baixo, aconselha:

"Mantenha os pés no chão e pense: 'se eu não for por esse caminho, quais são as outras possibilidades que tenho?' A partir daí, faça tudo com um passo de cada vez, resiliência e crença no seu potencial de crescer”.

