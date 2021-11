Efeitos da pandemia já apontam arrefecimento no terceiro trimestre de 2021

A BB Seguridade, a holding de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil, anunciou nesta semana os resultados financeiros do terceiro semestre de 2021 e, para o presidente da companhia, Ullisses Assis, o momento é “de virada” após os efeitos da pandemia.

“Tivemos um primeiro semestre fortemente impactado pela pandemia. No terceiro trimestre, houve um impacto negativo causado por um descasamento temporal na atualização de ativos e passivos vinculados ao IGP-M na Brasilprev. Mas em bases normalizadas, segregando esse efeito que é nulo para o resultado ao longo do tempo, o lucro líquido ajustado cresceria 10,2%, na base anual”, declara o executivo.

O lucro ajustado no período foi de R$ 975,8 milhões, com 11% de queda em relação ao mesmo período de 2020. No acumulado do ano, o lucro da holding alcançou a casa dos R$ 2,7 bilhões.

Na frente capitaneada pela Brasilseg, braço de seguros da holding, os prêmios emitidos no terceiro trimestre de 2021 atingiram R$ 3,5 bilhões, alta de 19,4% em relação ao terceiro trimestre de 2020. No acumulado do ano, a emissão de prêmios chegou a R$ 8,9 bilhões, crescimento de 16,9% ante os primeiros nove meses de 2020.

No entanto, os produtos com cobertura de morte, ainda afetados pela covid, e os produtos rurais, impactados por geadas e estiagens, bem como o aumento na CSLL, impactaram o lucro da seguradora no período.

Na Brasilprev, de previdência, a captação bruta para a previdência nos nove primeiros meses de 2021 totalizou R$33,7 bilhões, o melhor ano da história da companhia para esse período. Em doze meses, houve a adição líquida de 228 mil novos planos de previdência à base da companhia. Já o volume de resgates líquidos no período foi de R$ 1,2 bilhão. As reservas dos planos de aposentadoria atingiram R$ 311 bilhões, uma elevação de 4,4% ante o terceiro trimestre de 2020.

Na avaliação dos executivos da BB Seguridade, a companhia espera que o resultado financeiro acelere nos próximos meses, diante do aumento da taxa básica Selic e também com uma redução da diferença entre o IGP-M, que corrige passivos de planos tradicionais da casa, e o IPCA, referencial de boa parte dos investimentos dos planos de acumulação de benefício definido.

“O resultado financeiro deve em breve passar a rodar com a taxa Selic em uma média próxima do que a gente via em 2017, quando o financeiro contribuiu com mais de R$ 1,1 bilhão para o lucro, mas agora encontrando um resultado operacional em um montante muito mais elevado do que o registrado na época. Com isso, o resultado da companhia deve migrar para outro patamar em 2022, já livre do alto volume de sinistros relacionados à covid-19, que se aproxima de R$ 1 bilhão desde o início da pandemia”, diz Assis.