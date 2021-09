Edital oferece bolsas de até R$ 8 mil para estudantes e jornalistas

Jornalistas de educação de todo o país e estudantes com trabalhos de conclusão de curso (TCCs) na área de jornalismo de educação podem se inscrever na terceira edição do Edital de Jornalismo de Educação no site da Jeduca (Associação de Jornalistas de Educação). A iniciativa da Jeduca e do Itaú Social conta com duas categorias: Jornalista e estudante. A primeira categoria oferece oito bolsas de R$ 8 mil, e as inscrições vão até o dia 25 de outubro. Já na segunda categoria, oferece prêmios de mil a três mil reais, e as inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro do próximo ano.

A categoria jornalista oferece oito bolsas de R$ 8 mil para a produção de uma grande reportagem ou uma série de reportagens de educação. As inscrições podem ser feitas até o próximo mês.

Já a Categoria Estudante premia, de mil a três mil reais, três TCCs de jornalismo de educação, tanto de formandos em 2021 quanto de graduados que apresentaram trabalhos em 2020 e 2019. As inscrições para essa categoria podem ser feitas até final de janeiro de 2022.

“Fomentar grandes reportagens de educação em todo o Brasil e que esse tema entre cada vez mais em pauta nos cursos de jornalismo e comunicação em geral são os principais objetivos deste projeto”, afirma Fábio Takahashi, presidente da Jeduca. “As duas primeiras edições receberam inscrições de jornalistas de todo o Brasil. As pautas realizadas, que contaram com o acompanhamento de uma qualificada Comissão Editorial, e os trabalhos premiados mostraram visões e temas diversos, de maneira aprofundada, de relevantes pautas da área”, completa.

