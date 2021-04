Eats for You e Pede Pronto iniciam campanha para doar 100 mil marmitas

A Eats for You, startup que conecta pessoas que amam cozinhar a pessoas que querem garantir uma alimentação caseira de forma rápida e fácil, em parceria com o aplicativo de pedidos Pede Pronto, um negócio da Alelo, lançou a campanha #100MilSemFome para viabilizar a doação de refeições à população em situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo. No Estado de São Paulo, mais de 24 mil pessoas vivem em situação de rua.

Além disso, a iniciativa ajuda a gerar renda para aas donas e donos de casa que fazem as marmitas para a Eats for You.

"Estamos vivendo o momento de maior impacto sanitário e socioeconômico desta crise sem precedentes. Mais de 3 mil pessoas perdem suas vidas diariamente e o isolamento social novamente se fez necessário, fazendo com que famílias inteiras percam sua fonte de renda. Na outra ponta, com menos pessoas nas ruas e o comércio fechado, uma população de mais de 24 mil pessoas está desassistida e sem ter o que comer. Nosso objetivo é alimentar quem tem fome e gerar renda formal para as famílias”, afirma Nelson Andreatta, CEO da Eats For You.

A meta da foodtech é chegar à marca de 100 mil refeições doadas na parceria com o Pede Pronto.

“Quando a Eats For You nos apresentou a campanha pensamos imediatamente em uma forma de potencializar os resultados para alcançar ainda mais pessoas que precisam de ajuda. Unimos esforços para cumprir nosso papel social”, diz Márcio Alencar, diretor de Estratégia Digital, Marketing e Negócios da Alelo. “Esperamos que, com essas doações, possamos garantir refeições para milhares de brasileiros em situação de rua ao mesmo tempo em que auxiliamos as famílias que produzem essas marmitas como profissão.”

A ação apoia a RedeRua, uma instituição sem fins lucrativos que contribui para promover o resgate dos direitos à vida digna da população em situação de rua. “A RedeRua é uma instituição séria que atua desde 1991. A Eats for You fica responsável pela arrecadação e produção das marmitas, e a RedeRua as distribui", afirma Andreatta.

Outro fato importante é o apoio da Ecopack, marca italiana de embalagens recicláveis, que também apoia a campanha e doará embalagens biodegradáveis e recicláveis para que a entrega das marmitas não gere problemas para o meio ambiente.

Como doar

As doações podem ser de qualquer valor, via PIX pela chave juntos@eatsforyou.com.br, ou pelo site. Além disso, a campanha aceita doações maiores, com kits de 1, 5 e 10 mil refeições, para pessoas ou empresas que queiram apoiar. Neste caso, basta entrar em contato pelo e-mail. "Queremos criar uma grande corrente do bem para ajudar aqueles que têm fome e garantir que centenas de famílias que têm a Eats for You como fonte de renda principal, continuem operando e produzindo refeições”, diz Nelson.

Também é possível doar por meio do aplicativo Pede Pronto. O usuário só precisa acessar o aplicativo, disponível nas versões Android e iOS, clicar na imagem do “Eats for You - Doação”, selecionar no cardápio o número de marmitas que pretende doar e realizar o pagamento. Automaticamente, o Pede Pronto repassa o valor e ainda dobra a doação.

