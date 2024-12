É possível fazer a compra do mês no aplicativo de VR e VA? Empresa de benefícios aposta na ideia

Com 82% dos internautas brasileiros fazendo compras por meio de aplicativos, a aposta em uma plataforma do tipo é óbvia e frequentemente adotada pelo varejo. Mas e quanto a empresas de benefícios? Para elas, a inclusão de um marketplace no app é uma ideia com potencial.

Afinal, 47% dos internautas usam aplicativos para comprar itens para casa. Ter uma loja para fazer a compra do mês no mesmo aplicativo onde se pode checar o seu Vale Alimentação ou Vale refeição seria uma mão na roda.

Colocando o conceito à prova, a Alelo vai atualizar seu aplicativo para incluir uma loja virtual com produtos de parceiros. A ideia é unir o útil ao agradável e aumentar a satisfação do usuário criando um ecossistema integrado.

O que estará incluso na nova versão do app Meu Alelo?

No espaço, o consumidor poderá acessar mais de 300 ofertas, em 150 parceiros, nos segmentos de alimentação, refeição, saúde e bem-estar.

Tudo será incluído em uma loja virtual que permitirá concluir a compra e acompanhar o status dos pedidos.

“A inovação aumenta o engajamento dentro do app Meu Alelo, garantindo uma experiência mais completa e personalizada ao consumidor, que poderá realizar compras com ofertas exclusivas que só a Alelo oferece, sem que precise migrar para outros canais. É como um shopping de ofertas na palma da mão”, explica Fábio Dantas, Superintendente de Produtos da Alelo.

Além de ofertas para clientes, parceiros ganham na inteligência de dados

Aos parceiros, a plataforma intermediará a compra e gerencia os descontos, a fim de proporcionar uma experiência mais ampla e otimizada.

A principal vantagem, no entanto, está em gerar dados que permitem maior personalização de ofertas e potencial fidelização.

“Essa nova abordagem visa tornar o aplicativo Meu Alelo uma ferramenta indispensável para benefícios diários e otimização do salário e benefícios do trabalhador, sendo um aditivo importante para o RH e para o cliente final”, ressalta Dantas.



A novidade traz como parceira a Loyalme, startup com um portfólio completo de soluções voltadas para engajamento e fidelização.

