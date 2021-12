É músico? Se inscreva para o Festival Internacional Femusc!

Estão abertas as inscrições para o Festival Internacional Femusc 2022 até o próximo dia 12. Considerado o maior festival — escola não competitiva — do Brasil e um dos mais inovadores do mundo, é realizado na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e atrai profissionais de todo o Brasil e do exterior. Em sua 17 ª edição, o Festival reúne músicos profissionais e iniciantes que participam de workshops com os principais profissionais da área e se apresentam diariamente em grandes espetáculos em diversos pontos culturais da cidade. As inscrições devem ser realizadas no site.

Ao todo estão disponibilizadas 130 vagas, sendo 40 para cursos de música popular, entre eles: piano, baixo, guitarra e violão, bateria, canto e saxofone/flauta. Além de 90 vagas para cursos de música antiga: violino barroco/clássico, viola barroca/clássica, violoncelo barroco/clássico, violone/contrabaixo, cravo/harpsichord, traverso barroco/clássico, canto e ópera, oboé barroco/clássico, clarinete clássico, fagote barroco/clássico e trompa barroca/clássica.

Grandes nomes

Professores das mais renomadas orquestras e instituições de educação musical do mundo integram o Festival Internacional Femusc 2022. Entre os professores de Música Popular Brasileira, estão Marcelo Ghelli (coordenador e Piano Popular), Jane Duboc (Canto Popular), Marinho Andreotti (Baixo elétrico e acústico), Chico Macedo (Saxofone e sopros), Priscila Brigante (Bateria e Percussão Popular), Dino Barioni (Violão e Guitarra).

Os cursos de Música Antiga trazem mestres de vários países como Catalina Guevara Klein (coordenadora e Fagote barroco), Ricardo Kanji (Regência, Traverso e Flauta-doce), Marc Destrubé (Violino e Violão barroco), Catherine Rimer (Violoncelo), Béatrice Martin (Cravo), Raquel Winnica Young (Voz e ópera) e assistentes Carolina Perez Bergliaffa (Traverso), Shanti Nachtergaele (Violone), Angela Lobato de Castelo (Cello), Indira Quintero Fonseca (Oboé Barroco), Cramer String Quartet (Jéssica Park, Chiara Fasani Stauffer, Keats Dieffenbach e a violoncelista convidada Ana Kim), Angelica Meza (Clarinete Clássico) e Rodrigo Novoa (Trompa Natural).

Além de aprender e se apresentar com grandes profissionais da área, os participantes poderão contar com alimentação que será oferecida pela organização do Femusc. A lista dos selecionados será divulgada no dia 15 de dezembro de 2021 no site do Festival.

Para garantir a segurança, o Festival Internacional Femusc 2022 mantém um cuidadoso Protocolo de Segurança Sanitária, com uso obrigatório de máscaras e distanciamento em um plano de contingência aplicado durante o festival.

Femusckinho

Voltado para o público infantil, o Femusckinho chega à 14ª edição. Um verdadeiro festival, repleto de atividades e aulas que prometem revolucionar o aprendizado da criançada. Em duas semanas, mesmo as crianças sem nenhum conhecimento musical, apresenta seu primeiro concerto como participante de orquestra.

Os programas são direcionados para crianças de seis e 12 anos e adolescentes de 12 e 17 anos e ocorrem paralelamente ao festival. Durante o Femusckinho, são oferecidas aulas de canto coral, percussão corporal e violino. São 80 vagas e as inscrições devem ser realizadas até 20 deste mês.

