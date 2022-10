É jovem e quer trabalhar em uma grande empresa? Marque entrevista agora

Nos próximos dias 16 e 17 de novembro, das 14h às 20h, a Fundação Estudar realizará o Conexão Gestão Empresarial & Empreendedorismo e Inovação, evento gratuito e online que conecta jovens de alto potencial profissional com as maiores organizações do país, dos mais diversos setores. As inscrições seguem abertas até o próximo dia 14 de outubro, são gratuitas e devem ser feitas por meio deste link.

Ao longo dos dois dias de evento, os participantes terão a oportunidade de conhecer e fazer networking com profissionais do mercado, participar de painéis de conteúdos e interagir com lideranças e recrutadores das empresas participantes. Entre elas, já estão confirmadas iFood, Lojas Renner e Itaú. Ivan Moreno, CEO da Órbia, e Tati Rezende, CFO da Nuvemshop, estarão entre os palestrantes.

O participante também terá a oportunidade de se apresentar às empresas. A ideia é chamar a atenção de recrutadores e conquistar uma vaga de trabalho. A cada quatro participantes, um é contratado após o evento por empresas que também participam do Conexão.

“O objetivo é aproximar os jovens dos representantes das maiores organizações do país, fomentar a empregabilidade desse público e abrir portas para a construção profissional de cada participante. Além disso, também oferecemos conteúdos atuais sobre temas ligados ao mercado e carreira”, diz Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

A Fundação Estudar fará a seleção de 700 jovens para participarem do evento. Deste total, 100 poderão fazer um pitch exclusivo para as empresas. Podem se inscrever universitários, pessoas em início de carreira ou que estejam em busca de recolocação profissional e que tenham interesse em se conectar com as empresas participantes.

