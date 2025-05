Metade dos itens mais importados pelo Brasil tem os EUA como único fornecedor, aponta pesquisa

Entre 2015 e 2024, a maioria dos 10 produtos mais importados pelo Brasil veio de apenas um ou dois países. No ano passado, 7 itens estavam nessa situação, sendo que 5 vieram dos Estados Unidos, país que lidera a concentração desses importados na última década.

Os dados são de estudo inédito da Nexus, com base em informações do Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Para classificar os produtos mais importados, foi considerado o valor em dólares e não o volume de importações. O top 10 representa entre 8% e 22% do total de importações brasileiras anuais, a depender do ano. Em 2024, foram 16,6%. Todos itens com mais de 60% vindos de apenas um ou dois países foram considerados com alta concentração. Em todos os anos analisados, ao menos 6 itens estavam nessa situação. O indicador chegou a 9 nos anos de 2021 e 2022.

“O levantamento sugere um cenário em que eventuais mudanças nas tarifas de importação teriam um impacto significativo na balança comercial. Chama a atenção que o produto em que essa situação é mais grave é o óleo diesel, com amplo uso nas atividades produtivas e, portanto, alto impacto na economia brasileira e seus indicadores”, afirma o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski.

Que produtos são esses?

É dos Estados Unidos que vieram 85% de turborreatores e 66% de partes de turborreatores ou de turbopropulsores usados na construção de aeronaves. O país também foi fonte de 54,5% das naftas para petroquímica, líquido derivado do petróleo usado nessa indústria. Outros 19% vieram da Espanha.

Também 49% da hulha betuminosa comprada pelo Brasil, tipo de carvão que pode ser usado na indústria siderúrgica, química e na geração de energia, são americanos. Outros 37% vieram da Austrália. Os Estados Unidos também foram o 2º maior vendedor de diesel para os brasileiros, com 17%, atrás da Rússia, com 65%.

EUA concentram importações e Rússia ultrapassa China

O levantamento da Nexus revela que os Estados Unidos são o país do qual o Brasil é mais dependente entre os itens mais importados em anos anteriores a 2024.

Eles foram uma das principais fontes de 6 dos 10 itens mais comprados tanto em 2021 quanto em 2022.

Em todos os outros anos, o país também lidera como maior fornecedor dos produtos analisados, com exceção de 2018 e 2015, quanto empata com a China.

Até 2020, a China ficava em 2º lugar, chegando a ser fonte de 3 dos principais produtos em 2018: plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis para indústria petroleira; partes para aparelhos receptores de radiodifusão e televisão e partes para aparelhos de telefonia/telegrafia. Porém, desde 2021, esses itens saíram da lista dos 10 mais importados.

Com isso, nos anos de 2022 e 2023, a Rússia assumiu a vice-liderança, concentrando a venda de 3 dos produtos mais comprados. Além de óleo diesel e naftas para petroquímica, o país vendeu para o Brasil cloretos de potássio e fosfato monoamônico, usados na produção de fertilizantes.

