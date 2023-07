Doctoralia alcança cerca de 21 milhões de usuários únicos no mês

A Doctoralia, atingiu um novo número expressivo. São 21 milhões de usuários únicos por mês acessando o portal que apresenta as informações completas de centros e profissionais de saúde. Se levados em conta os dados do novo Censo 2022, divulgado pelo IBGE, que mostra que a população brasileira chegou a 203,6 milhões, a Doctoralia está presente no dia a dia de mais de 10% dos habitantes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas opta pelo uso do portal e do aplicativo na escolha de um profissional de saúde ou clínica.

Saúde e transformação digital

Os dados fornecidos pela plataforma apontam para a transformação digital como agente de mudança no comportamento do consumidor, do cliente e do paciente. Esse paciente é o mesmo que fora do consultório ou da clínica é o passageiro que faz uma viagem e avalia o motorista pelo seu smartphone; o cliente que pede comida por delivery e pontua o restaurante ou até o viajante que reserva e avalia hotéis utilizando seu celular. Ou seja, é um usuário totalmente conectado e acostumado com essas experiências.

Esse comportamento é reafirmado por dados dados do Perfil do Paciente Digital da própria empresa, que ponta que 67,1% dos pacientes digitais são mulheres entre 25 e 34 anos e 82,9% usam smartphones para agendamento de consultas. Segundo o relatório, os usuários também aproveitam horários alternativos para marcar um tratamento, sendo 35% de todas as consultas agendadas via Doctoralia feitas fora do horário comercial.

Impulsionada por essa demanda e pelo seu posicionamento no contexto, a Doctoralia acredita prevê um crescimento de mais de 40% na receita em 2023. A intensão é continuar seguindo o padrão de crescimento dos últimos anos que foi de 40-50%.

“Apenas no Brasil, contamos com cerca de 33 milhões de visualizações, 6 milhões de agendamentos de consultas e 78 mil opiniões de pacientes, por mês. Esses números só são possíveis porque nossos clientes, sejam eles os pacientes, ou os profissionais de saúde, clínicas e hospitais, confiam na nossa tecnologia para agregar valor às suas experiências e jornadas e acreditando uma saúde mais humana, conectada e sem atrito”, diz Cadu Lopes, CEO da Doctoralia Brasil, Peru e Chile e Feegow Clinic.

