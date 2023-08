Diversidade e inclusão: lideranças organizam evento online e gratuito

A temática da diversidade e inclusão (D&I) vem ganhando cada dia mais destaque nas discussões e nos investimentos de programas de inclusão, sensibilização e capacitação nas organizações de todo o mundo e não poderia ser diferente no Brasil. Segundo levantamento recente apresentado pela Blend Edu, startup especializada no tema, 81% das empresas brasileiras afirmaram destinar recursos específicos para ações de D&I.

“A sociedade tem dado sinais de que exige mudanças estruturais a favor da inclusão e espera que as lideranças empresariais se posicionem e tomem atitudes corajosas e justas para oferecer oportunidades iguais a todas as pessoas. Uma empresa que ainda não possui uma estratégia para incluir grupos sociais minorizados nas suas estruturas terá muita dificuldade para se manter relevante para seus consumidores, seus colaboradores e para a sociedade em geral. Ou seja, fazer a gestão da diversidade e inclusão, além de ser o correto a ser feito do ponto de vista ético, é o mais inteligente para os negócios que querem sobreviver ao século 21”, afirma Marina Spínola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral (FDC).

A FDC faz parte das organizações responsáveis pela 1ª Semana da Diversidade, evento em Minas Gerais que pretende tratar a temática e engajar a sociedade em relação ao papel do universo corporativo na promoção da diversidade e inclusão. As empresas – Anglo American, Belgo Arames, Fundação Dom Cabral (FDC) e MRV&CO – escolheram investir na criação do evento como forma ativa de fomentar a discussão não só entre si, mas junto a todo o público interessado, pois o evento é aberto e possui programação online gratuita.

Uma jornada para inclusão

O evento começou no dia 21 e vai até 25 de agosto . A abertura das atividades foi marcada pelo painel especial Liderança, afeto e partilha: uma jornada para inclusão, conduzido pela professora convidada da FDC, Maria Flávia Bastos. A conversa foi ampliada com a alta liderança das organizações: Wilfred Bruijn, CEO da Anglo American no Brasil; Clarisse Drummond, diretora de Gente, Cultura e Engajamento da Belgo Arames; Marina Spínola, da FDC; e Junia Galvão, diretora executiva de Administração e DH da MRV&CO.

O painel foi transmitido ao vivo e já está disponível no YouTube:

E qual é o papel da liderança?

Nos demais dias da semana, profissionais de referência tratam diferentes abordagens sobre liderança inclusiva, economia do cuidado, mercado de trabalho e comunidade LGBTQIA+, e segurança psicológica. Dentre os palestrantes estão: Elaine Terceiro, professora convidada da FDC e gerente de Diversidade na Hotmart; Maíra Liguori, eleita uma das 100 mulheres mais inovadoras do mundo pela BBC de Londres, co-fundadora da consultoria Think Eva e diretora de projetos da ONG Think Olga; Melissa Cassimiro, consultora sênior de Diversidade e Inclusão na Mais Diversidade; e Carla Furtado, escritora e diretora do Instituto Feliciência. Os quatro painéis vão ser transmitidos pelo YouTube, sempre às 14h, e estarão abertos para a participação não só dos colaboradores das respectivas empresas, como também do público geral interessado.

Hoje, o espectador tem a chance de conferir o painel Liderança Inclusiva: gestão por singularidades.

Buscando as mudanças necessárias

“Para nós, é uma honra participar de eventos que fomentam discussões importantes para a companhia e para a sociedade como um todo. É mais uma etapa para debater e propor ações efetivas de mudanças. O Brasil é um país plural, o consumidor é diverso e isso não pode ser diferente nas organizações. Temos consciência de que esse processo é uma longa jornada, que estamos apenas no começo, mas que a inclusão e a diversidade em nossa organização é um caminho sem volta”, afirma Junia Galvão, da MRV&CO.

“Temos trabalhado fortemente esta pauta na Belgo Arames nos últimos anos e acreditamos no poder que temos de transformar nossa sociedade e gerar impactos positivos. Garantir um futuro mais inclusivo, em que todas as pessoas possam ser respeitadas, reconhecidas e valorizadas, independente de: orientação sexual, identidade de gênero, raça, deficiência, idade ou país de origem, é o nosso dever. Além disso, fomentar e influenciar todas as outras empresas e seus empregados e empregadas a também olharem para a pauta de diversidade e inclusão”, diz Luciana Macedo, gerente de Diversidade, Inclusão e Responsabilidade Social da Belgo Arames.

“Com o propósito de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, a Anglo American foi uma das primeiras mineradoras no mundo a constituir uma área específica para lidar com a diversidade e a inclusão. Por acreditarmos que o nosso bem mais valioso é justamente aquilo que temos de singular, o respeito às diferenças faz parte da estratégia de negócios da empresa. Apoiamos a iniciativa da 1ª Semana da Diversidade, pois desejamos a consolidação de uma cultura inclusiva e diversa dentro e fora da nossa organização”, declara Wilfred Bruijn, da Anglo American.

A semana vai até 25 de agosto e o público poderá acompanhar todas as palestras acessando aqui.

