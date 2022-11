Diversão que vale dinheiro: 5 dicas para faturar nos criptogames

O mercado de games é um dos que mais cresce em todo o mundo, e a alta desse mercado vem estimulando empresas de diferentes segmentos a entrarem no setor. O Brasil é o maior mercado de games da América Latina e o 12º do mundo: movimentou R$ 11,8 bilhões em 2021. De acordo com pesquisa da Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos), realizada em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), de 2014 para 2022, o número de empresas desenvolvedora de jogos no país subiu de 133 para 1.009, um aumento de 658%.

Durante muito tempo, os jogos eletrônicos eram apenas sinônimo de diversão. No entanto, com a crescente evolução da indústria, bem como os avanços trazidos pela chamada economia digital, surgem cada vez mais opções para aliar entretenimento com formas de ganhar dinheiro. Um exemplo são os criptogames, que utilizam a tecnologia blockchain para premiar com criptomoedas e NFTs aqueles jogadores que conseguem grande desempenho.

Além de ser um novo caminho de negócios, o mundo dos criptoativos também pode ser uma opção de renda. É isso mesmo, já pensou em ganhar dinheiro jogando?

Os criptogames vêm fazendo com que muitas pessoas levem a sério e encarem a dedicação a esses jogos como uma profissão, para obter uma fonte de renda por meio das recompensas financeiras oferecidas. Eles possibilitam que o jogador consiga rentabilizar e ganhar dinheiro jogando por meio da tecnologia blockchain, uma indústria que também está em crescimento contínuo.

Porém, antes de se aventurar neste universo, é importante que os players tomem alguns cuidados e montem estratégias para maximizar o desempenho. A pedido da Bússola,Geraldo Grimaldi, head do único criptogame 100% brasileiro, o Evoverse, reuniu 5 dicas para ampliar suas chances de lucrar com os games.

1. Escolha bem o game

Como o valor dos tokens é determinado pela lei da oferta e demanda, antes de começar a jogar é fundamental entender como funciona a plataforma e qual o engajamento da comunidade de jogadores. Portanto, pesquise bem as opções existentes, especialmente se você pensa em colocar dinheiro, pois são esses fatores que irão determinar se o jogo se sustenta como negócio no longo prazo.

2. Entenda as mecânicas

Existem diversos tipos de jogos, como cartas, estratégias, exploração, entre outros. Cada indivíduo costuma ter maior facilidade com alguns gêneros, mas enfrenta dificuldades com os demais. Assim, para ser competitivo, é essencial que a pessoa conheça bem as mecânicas de jogo e entenda se ele se alinha com suas aptidões. Com isso, será possível elaborar estratégias que se adequem bem a seu estilo de jogo.

3.. Acompanhe tutoriais

Atualmente, muitos dos criptogames contam com comunidades bastante ativas de jogadores, que compartilham dicas essenciais para ajudar iniciantes. Por isso, vale a pena ficar ligado e acompanhar as redes sociais e os principais influenciadores do jogo escolhido, dando atenção especial para os vídeos explicativos que são voltados para quem busca iniciar bem no jogo.

4. Cuidados com os dados

Se os ativos digitais valem dinheiro no mundo real, ao jogar devemos ter a mesma atenção e cuidados com segurança que adotamos ao fazer uma compra online, por exemplo. É sempre importante lembrar que, em um criptogame, os personagens e os itens pertencem ao próprio jogador, e não à empresa que está por trás do jogo. Portanto, não compartilhe seus dados com ninguém.

5. Dedicação e consistência

Apesar da diversão e da aparência de brincadeira, os criptogames são levados a sério por muita gente justamente por envolverem a possibilidade de ganhar dinheiro. Desse modo, para ter sucesso é preciso se dedicar como a qualquer outro trabalho, seja estudando, seja investindo horas dentro do jogo. Afinal, seus ganhos estão diretamente relacionados ao desempenho obtido dentro da plataforma na comparação com os demais players.

