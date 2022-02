Disputa pela transposição do Velho Chico engaja redes de senador do PT

Com perfis online dedicados a fotos e vídeos com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) é o destaque do ranking FSBinfluênciaCongresso no período de 8 a 14 de fevereiro. O parlamentar subiu 43 colocações e conquistou o oitavo lugar entre os 15 integrantes do Senado mais populares nas redes sociais. Um dos motivos do desempenho é a disputa pela paternidade de obras de infraestrutura no Nordeste, especialmente da transposição do Rio São Francisco. O vídeo em que o líder da Minoria trata do assunto colheu dez mil curtidas; 9,6 mil comentários e 9,4 mil compartilhamentos no Facebook.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Nenhum outro parlamentar conseguiu avançar no mesmo ritmo. Ainda assim, Fabiano Contarato (PT-ES) também pode comemorar o maior engajamento de seus seguidores, que o fizeram ganhar cinco posições. Novato no PT, ao qual se filiou em dezembro, ele foi bem recebido pelos admiradores online do partido, que depositaram mais de 25 mil curtidas em foto na qual ele aparece com a clássica camiseta vermelha da legenda. A imagem também angariou mais de 4,3 comentários e 1,6 mil compartilhamentos no Twitter.

Os líderes do Senado nas redes, por sua vez, mantiveram-se impassíveis a qualquer movimento dos colegas. Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Humberto Costa (PT-PE) e Romário (PL-RJ) continuam a assegurar, sem serem perturbados, os três primeiros lugares do ranking. Em semana positiva para os petistas, o PT, com cinco integrantes, superou o Podemos (com quatro) e é a sigla com mais nomes no levantamento.

Câmara

Vice-líder do governo, o deputado José Medeiros (Podemos-MT) é um recordista em redes sociais, com publicações que conquistam milhares de interações. Na última semana, após defender o presidente da República das críticas por ter chamado nordestinos de “pau de arara”, ele fez sucesso no Twitter com vídeo que mostra a reação de motoqueiros partidários de Jair Bolsonaro. O post, que obteve 13,6 mil curtidas e quase quatro mil compartilhamentos, o ajudou a chegar à 13ª posição do ranking FSBinfluênciaCongresso.

Outro campeão das redes, Kim Kataguiri (DEM-SP) também ganhou ainda mais visibilidade após participar de debate com o youtuber Monark, que defendeu a existência de um partido nazista. Desde então, o assunto dominou os perfis do parlamentar, arregimentando seus cativos seguidores. O resultado foi o avanço de seis colocações no levantamento, que aponta os 20 mais influentes da Câmara dos Deputados no ambiente online. Mesmo ganho de posições obteve Henrique Fontana (PT-RS) ao focar na movimentada agenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com o desempenho, o petista alcançou o posto de 19º.

No alto do ranking, a disputa ocorreu dentro da bancada do PSL pelos primeiros lugares. Filipe Barros (PSL-PR) recuou dois degraus, o que abriu caminho para Carlos Jordy (PSL-RJ) alcançar o quarto lugar. Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro mantêm a confortável posição de primeiro e segundo colocados, respectivamente. O PSL possui nove deputados no levantamento e continua a ser o partido com mais representantes no FSBinfluênciaCongresso.

